Το Σάββατο 11/11 στο βιβλιοπωλείο του Πατάκη δημιουργικό εργαστήρι με τον εικονογράφο Αλέκο Παπαδάτο

O διακεκριμένος εικονογράφος Αλέκος Παπαδάτος θα συμμετάσχει σε ένα δημιουργικό εργαστήρι με πρωταγωνιστή τον «Μικρό Νικόλα» το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023 στο κεντρικό βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Πατάκη στην Αθήνα.

Πιο συγκεκριμένα & όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, με αφορμή την έξοδο στους κινηματογράφους από την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023 (παίζεται και στην Πάτρα στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε) της πολυαναμενόμενης ταινίας animation «Ο Μικρός Νικόλας: Τι Περιμένουμε για να Είμαστε Ευτυχισμένοι;» η εταιρεία διανομής Feelgood Entertainment και οι εκδόσεις Πατάκης διοργανώνουν ένα πρωτότυπο, δημιουργικό εργαστήρι για παιδιά 8-11 ετών με τον Έλληνα animator, συγγραφέα comics και εικονογράφο Αλέκο Παπαδάτο, καλλιτέχνη - δημιουργό του Logicomix (#1 New York Times Best Seller graphic novel).

Όλα αυτά θα λάβουν χώρα το Σάββατο 11 Νοεμβρίου στο βιβλιοπωλείο ΠΑΤΑΚΗ στην οδό Ακαδημίας 65, στην Αθήνα, όπου 10 τυχερά παιδιά θα γνωρίσουν τον μικρό Νικόλα και τους φίλους του και θα ανακαλύψουν τεχνικές και μυστικά για τον σχεδιασμό των χαρακτήρων και των ιστοριών του.

Ο γνωστός εικονογράφος κος Παπαδάτος, μέλος της ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ, της Ελληνικής Ένωσης Κινουμένων Σχεδίων που στηρίζει τη δράση, θα μιλήσει στα παιδιά για τη διαδικασία σχεδιασμού του Μικρού Νικόλα εμπνευσμένος από την ταινία αλλά και τα πολυαγαπημένα βιβλία μικρών και μεγάλων.

Η Feelgood Entertainment πάντα στο πλευρό Ελλήνων δημιουργών, όχι μόνο πρωτοστατεί στην κυκλοφορία στους κινηματογράφους ευρωπαϊκών αλλά και ανεξάρτητων ταινιών animation, αλλά στηρίζει έμπρακτα και την αποστολή της ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ στο φεστιβάλ animation στο Annecy.