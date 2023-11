Surviving Paradise: To νέο ριάλιτι του Netflix γυρίστηκε σε μια φουτουριστική βίλα στη Λευκάδα

Η Λευκάδα και η διάσημη παραλία της, Πόρτο Κατσίκι, έχουν την τιμητική τους στο Netflix, με τους παραγωγούς της πλατφόρμας να επιλέγουν τη συγκεκριμένη τοποθεσία για τα γυρίσματά τους.



Μπορεί να έχει κάνει επιτυχία με τις original σειρές του, όμως, το Netflix μάς έχει συστήσει κατά καιρούς ιδιαίτερα ριάλιτι. Ποιος μπορεί να ξεχάσει άλλωστε το Too Hot to Handle ή το Love Is Blind που σημείωσαν αμέσως εντυπωσιακά νούμερα τηλεθέασης; Φέτος, λοιπόν, η streaming πλατφόρμα αποφάσισε να μας παρουσιάσει ένα νέο concept.

Το Surviving Paradise πρόκειται για ένα ριάλιτι στο οποίο οι διαγωνιζόμενοι προσπαθούν μέσα από δοκιμασίες και στρατηγικές να μείνουν όσο γίνεται περισσότερο σε μια πολυτελή βίλα, διεκδικώντας το μεγάλο έπαθλο των 100.000 δολαρίων. Από την άλλη πλευρά, οι χαμένοι αναγκάζονται να περάσουν ένα ή και περισσότερα βράδια μέσα σε σκηνές στο δάσος, ζηλεύοντας τη χλιδή που ζουν οι υπόλοιποι συμπαίκτες τους. Αν το καλοσκεφτείς, το συγκεκριμένο ριάλιτι θα λέγαμε ότι έχει στοιχεία του The Wall, που παιζόταν πριν κάμποσα χρόνια στον ΑΝΤ1.