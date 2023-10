Η Τζέιμι Λι Κέρτις συναντήθηκε και πάλι με τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και θα ήθελε να ξαναπαίξουν σε ταινία μαζί

Οι ηθοποιοί έκαναν παρέα, σε μια εκδήλωση συγκέντρωσης χρηματικών ποσών για τη μη κερδοσκοποπική οργάνωση After-School All-Stars η οποία βοηθά παιδιά οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα. Η Λι Κέρτις ντύθηκε ανάλογα με το θέμα της εκδήλωσης που είχε να κάνει με τις Άλπεις· στις φωτογραφίες εμφανίζεται με γερμανικό φόρεμα dirndl και με στεφάνι από λουλούδια στα μαλλιά. «Ya, τ' όνομά μου είναι Ίνγκεμποργκ, είμαι απ' τη Στουτγκάρδη» έγραψε. Από κοντά, ο συμπρωταγωνιστής της Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στα 76 του χρόνια σήμερα, φορώντας κάλτσες μέχρι το γόνατο και μαύρο t-shirt. «Μ' αρέσει ο τρόπος που οι φίλοι μου βάζουν τη στολή τους κι εμφανίζονται για σκοπούς που δονούν τις ψυχές και τις καρδιές τους. @schwarzenegger LOVES @afterschoolallstars and I LOVE ARNOLD! THE GOAT!» έγραψε.

Το 1994 η Αμερικανίδα ηθοποιός Τζέιμι Λι Κέρτις - Jamie Lee Curtis και ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ κατέπληξαν το Χόλιγουντ με την ταινία «Αληθινά ψέματα – True Lies» που είχε σκηνοθετήσει ο Τζέιμς Κάμερον του «Τιτανικού». Η συγκεκριμένη ταινία που στη χώρα μας είχε κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο του 1994, έγινε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία φτάνοντας σε εισπράξεις τα 378,8 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και επανέφερε στο προσκήνιο τον Σβαρτσενέγκερ μετά την εισπρακτική αποτυχία της ταινίας του «Ο Τελευταίος Μεγάλος Ήρωας - Last Action Hero», του 1993.

Στην προηγούμενη δημόσια συνάντησή τους, πέρυσι τον Οκτώβριο, ο Σβαρτσενέγκερ απότισε φόρο τιμής στην Κέρτις αποκαλώντας την «την πιο καταπληκτική ηθοποιό» και θυμήθηκε την περίοδο που ήταν μαζί στην ταινία «Αληθινά ψέματα» όπου & είχαν περάσει καταπληκτικά. Η ταινία είχε τότε πάρει και το βραβείο Oscar για τα καλύτερα Visual Effects – οπτικά εφέ. Ρίχνοντας μία ματιά πίσω της, η Κέρτις μοιράστηκε την επιθυμία της ότι θα ήθελε να εμφανιστεί ακόμη μια φορά σε ταινία μαζί με τον Σβαρτσενέγκερ. «Μ' έκανε να θέλω να κάνω άλλη μία μαζί του. Τον πλησίασα κι ήταν κάτι σαν "Φίλε, γιατί δεν κάνουμε άλλη μια ταινία; Θα τηλεφωνήσω σήμερα (στον Τζέιμς Κάμερον)"» είπε.

Στο μεταξύ, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου του ο Αυστριακής καταγωγής Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ - Arnold Schwarzenegger, «Be Useful: Seven Tools for Life» (έγραψε σχετικά και το περιοδικό People) που είχε διατελέσει και κυβερνήτης της πολιτείας της Καλιφόρνια βρέθηκε στο Λονδίνο και παραδέχτηκε στην κάμερα του BBC ότι θα ήταν σπουδαίος πρόεδρος αν μπορούσε να θέσει υποψηφιότητα για το ανώτατο αξίωμα των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Αισθάνομαι ότι θα γινόμουν σπουδαίος πρόεδρος» δήλωσε ο διάσημος πρωταγωνιστής, ο οποίος κατάγεται από το Ταλ της Αυστρίας, όπου έζησε μέχρι την ηλικία των 19 ετών.

«Ό,τι έχω καταφέρει οφείλεται στην Αμερική. Μου έδωσε τόσες πολλές ευκαιρίες και ο αμερικανικός λαός ήταν τόσο φιλόξενος, με υποδέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες. Δεν υπήρχε κανείς που να με εμπόδισε στην επιτυχία μου. Το μόνο πράγμα που δεν μπορώ να κάνω, είναι να θέσω υποψηφιότητα για πρόεδρος, αλλά δεν πρόκειται να παραπονεθώ γι' αυτό» ανέφερε ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και συμπλήρωσε λέγοντας πως: «θα ήταν λίγο εγωιστικό αν βγω και προσπαθήσω να αλλάξω τον νόμο».

Ωστόσο, μιλώντας για την αναμέτρηση των δύο υποψήφιων Τζο Μπάιντεν και Ντόναλντ Τραμπ στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές το Νοέμβριο του 2024, ο Σβαρτσενέγκερ ήταν ιδιαίτερα καυστικός επισημαίνοντας ότι είναι πολύ μεγάλοι για να διεκδικήσουν ξανά την πολυπόθητη θέση στον Λευκό Οίκο.

«Ελπίζω η Αμερική να βρει νεότερους υποψήφιους, στα 40 ή και τα 50 τους και να τους δώσει την ευκαιρία» κατέληξε ο σταρ που στα νιάτα του ήταν πρωταθλητής του μπόντι μπίλντινγκ.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ