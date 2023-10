Πάτρα - Welcome to UP: Ένα non stop party με τους ONIRAMA - Ρένο Χαραλαμπίδη και την Ορχήστρα της Pfizer - ΦΩΤΟ &ΒΙΝΤΕΟ

Εντυπωσιακό το εύρος της ανταπόκρισης στο Welcome to UP

Συνεχίζονται με δυνατό ρυθμό οι συναυλίες του Welcome to up 2023, στην Πάτρα. Η τρίτη ημέρα του «Welcome to UP 2023» κλείνει αυτή την ώρα με μια μοναδική συναυλία των ONIRAMA στη Βίλα Κόλλα του Πανεπιστημίου Πατρών.



Οι ONIRAMA, το πιο δυναμικό συγκρότημα, με τις δεκάδες διαχρονικές επιτυχίες βρίσκονται στην Πάτρα ξεσηκώντας τους πάντες στο δικό τους ρυθμό. Έχοντας πραγματοποιήσει πάνω από 4.000 εμφανίσεις συνολικά στην καριέρα τους, οι ONIRAMA είναι αναμφισβήτητα η μπάντα με τα περισσότερα live σε Ελλάδα και Κύπρο! Γέμισαν τις αποσκευές τους με τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, τα πιο αγαπημένα τραγούδια τους και την καλύτερή τους διάθεση και ήρθαν να μας παρασύσουν μουσικά. Στο ταξίδι αυτό τους συντροφεύει μια playlist που αντανακλά την “mixin–up” ψυχή της μπάντας: από τον «Δύσκολο Καιρό για Πρίγκιπες», μέχρι το «Ανθολόγιο για Μικρούς και Μεγάλους». Από το «Να την Προσέχεις» μέχρι την ξεσηκωτική εκδοχή του «Ξημερώνει και Βραδιάζει» του Βασίλη Τσιτσάνη, που παρουσίασαν πρώτη φορά στα live τους την περασμένη χρονιά. Και από την «Κλεψύδρα» μέχρι την πρόσφατη επιτυχία τους «Μετανιώνω», όλα τα τραγούδια που αγαπήθηκαν από το κοινό, «ανακατεμένα» με τον τρόπο που μόνο οι ONIRAMA γνωρίζουν. «Welcome to UP 2023» Το μουσικό ταξίδι από τον Ρένο Χαραλαμπίδη και την Ορχήστρα της Pfizer Νωρίτερα στις 8 το βράδυ στη βίλα Κόλλα, η ορχήστρα της Phizer και ο ηθοποιός και performer Ρένος Χαραλαμπίδης μας χάρισαν μια μοναδική μουσική διαδρομή. Η λίστα των τραγουδιών της συναυλίας περιελάμβανε πολυτραγουδισμένα ακούσματα όπως: «Αγάπη που΄γινες δίκοπο μαχαίρι», «Συ μου χάραξες πορεία», «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι», «Αχ χελιδόνι μου», «Το δίχτυ» κ.α. Το «Welcome to UP 2023», διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας καθώς και με τη συνεργασία των Δήμων Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και την πολύτιμη συνεισφορά των χορηγών του. Χαμός και στο party των dj στο campus στο Πανεπιστήμιο Ένα άλλο μεγάλο πάρτι έχει στηθεί στο campus στο Πανεπιστήμιο Πατρών, αυτό των dj. Ειδήσεις Τώρα Κούγιας: Δεν παραιτήθηκα, την Πέμπτη θα πω τι θα κάνω στην υπόθεση Πισπιρίγκου Εδώ έμεινε η Αντζελίνα Τζολί κατά την παραμονή της στην Ηλεία - Ξετρελαμένη με τη διαμονή της Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας αναβαθμίζεται με την επένδυση της Grimaldi- "Τρίτο λιμάνι στη χώρα" το χαρακτήρισε ο Κ. Μητσοτάκης