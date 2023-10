Welcome to UP 2023: Ραντεβού με Onirama, Χαραλαμπίδη, Oρχήστρα Pfizer απόψε στη Βίλα Κόλλα - Με ελεύθερη είσοδο

To «Welcome to up2023», το μεγάλο Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών του πανεπιστημίου Πατρών, ετοιμάζεται για μουσική «απογείωση» με Ρένο Χαραλαμπίδη, Ορχήστρα της Pfizer και Onirama, με σημείο συνάντησης την Βίλα Κόλλα εντός των εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης στο Κουκούλι, της Πάτρας.

Το πάρτι ξεκινάει στις 19.45 με την ορχήστρα της Pfizer και τον ηθοποιό και performer Ρένο Χαραλαμπίδη, ενώ αμέσως μετά, στις 9 το βράδυ, τη σκυτάλη παίρνουν οι ONIRAMA και αναμένεται να ανεβάσουν το θερμόμετρο της διασκέδασης στα ύψη, έχοντας γεμίσει τις αποσκευές τους με τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, τα πιο αγαπημένα τραγούδια τους και την καλύτερή τους διάθεση.

Το πρόγραμμα της τρίτης ημέρας του Φεστιβάλ ωστόσο δεν έχει μόνο μουσικές εκπλήξεις.

Θέατρο, αθλητικές δραστηριότητες, βόλτες με το Magic Bus Patras Bus Tour, ξεναγήσεις και περίπατοι, performance, ταινίες μικρού μήκους και πάρτι με Dj’s στο Πάρκο της Ειρήνης είναι μερικές από τις δραστηριότητες της ημέρας, ενώ το Welcome to UP 2023 ταξιδεύει σήμερα στο Αγρίνιο και παρακολουθεί παράσταση του Μπρέχτ.

Το πρόγραμμα της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

09.00 – 18.00 Αθλητικές Δραστηριότητες από το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο στο Πάρκο της Ειρήνης

10.00 – 18.30 Magic Bus Patras Bus Tour

11.00 – 13.00 Περίπατος & Ξενάγηση στο Κέντρο της Πόλης με την Νικολέττα Παλαιολόγου

12.00 – 14.00 Ηλιακή Παρατήρηση από την ομάδα ΩΡΙΩΝ στο Πάρκο Ειρήνης

12.00 – 14.00 Περίπατος & Ξενάγηση στους Χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών

12.00 – 18.00 Ραδιοφωνική Εκπομπή του UP fm από το stage στο Πάρκο της Ειρήνης

18.30 – 19.30 «Ανοδική πτώση» Performance για τις γυναίκες που βίωσαν και βιώνουν βία από την Ομάδα «Ορμήτες» στο Πάρκο της Ειρήνης

19.30 – 21.00 Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας στο Πάρκο της Ειρήνης

21.00 – 23.00 Πάρτυ με Dj’s στο Πάρκο της Ειρήνης

19.45 Συναυλία με τον Ρένο Χαραλαμπίδη και την ορχήστρα της Pfizer στην Βίλα Κόλλα του Πανεπιστημίου Πατρών