Ο Ωρίων συμμετέχει φέτος στο φεστιβάλ Welcome to UP 2023.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών υποδέχεται τους πρωτοετείς φοιτητές και ο Ωρίων συμμετέχει με αστροπαρατηρήσεις στην πανεπιστημιούπολη.