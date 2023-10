Ο Αιγιώτης Νίκος Αναδιώτης είναι στο «I’m A Celebrity…Get me out of Here» και "σκίζει"

Στο νέο ριάλιτι του καναλιού Σκάι «I’m A Celebrity…Get me out of Here» που εκτυλίσσεται όπως και το Survivor, στον εξωτικό Άγιο Δομίνικο στην Καραϊβική, απ’ όσο είδαμε υπάρχει και συμμετοχή ενός Celebrity από την Αχαΐα και δη από την Αιγιάλεια και δεν είναι άλλος από τον γοητευτικό και καλογυμνασμένο Νίκο Αναδιώτη που έχει εργαστεί με επιτυχία ως μοντέλο ενώ έχει δοκιμάσει τις δυνατότητες του και στην υποκριτική.

Ανάμεσα στους celebrities που συμμετέχουν είναι η πολιτικός Ραχήλ Μακρή, ο τραγουδιστής Bo αλλά και η τραγουδίστρια Αγγελική Ηλιάδη.

Το «I’m a celebrity... Get me out of here» πάντως όσο εξωφρενικό και επικίνδυνο και αν φαντάζει, έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του καναλιού καθώς από τις δοκιμασίες που θα περνούν οι celebrities, κάποιες θα αφορούν στη βελτίωση της διαβίωσής τους στο παιχνίδι και κάποιες άλλες θα λειτουργούν σαν «κουμπαράς» όπου θα συγκεντρώνεται ένα ποσό για να διατεθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό!