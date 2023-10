Πάτρα: Επέστρεψε από 17/10 στην ΕΡΤ Πάτρας η εκπομπή «Έχω Ένα Όνειρο» των Ρ. Κωστακοπούλου και Ιουλίας Συροκώστα

Η εκπομπή του Συλλόγου Φίλων Κλινικής Αποκατάστασης του ΠΓΝΠ – Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο, με τίτλο «Έχω Ένα Όνειρο» επανέρχεται στην ΕΡΤ Πάτρας από την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023 στις 11 το πρωί στις ραδιοσυχνότητες της ΕΡΤ Πάτρας 92,5 + 93,9 καθώς και στο διαδίκτυο στο ertecho των περιφερειακών σταθμών στο σύνδεσμο: https://www.ertecho.gr/radio/patra/

Στα Μικρόφωνα μέχρι τις 12, η Ιουλία Συροκώστα και η Ρούλα Κωστακοπούλου με θέματα που αφορούν στην «Παγκόσμια Ημέρα Μυοσκελετικού Τραύματος» και την «Παγκόσμια Ημέρα Φτώχειας».

Όπως είδαμε, στο στούντιο ήταν η πρόεδρος της ΕΛΕΑΝΑ - Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα, κυρία Ανδρομάχη Σαλαμαλίκη και μίλησε για την εβδομάδα ευαισθητοποίησης για τις νόσους οστών και αρθρώσεων.

Επίσης η Αγγελική Στεφανάκη, Πρόεδρος του συλλόγου "Άλμα Ζωής" Πάτρας έκανε παρέμβαση και μίλησε για την εκδήλωση-θεσμό για την Πάτρα και την Δυτική Ελλάδα, το “Pink the city 2023” με στόχο την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Το Pink the City, επιστρέφει για 11η συνεχή χρονιά στους δρόμους της Πάτρας.

Το πρόγραμμα της εκπομπής περιλάμβανε & παρέμβαση τόσο για τον Νυχτερινό ημιμαραθώνιο τον οποίο υποδέχεται η Πάτρα το Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2023 αλλά και για την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών – Welcome to Up 2023, ενώ την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου η δημοτική αρχή θα συμμετέχει στην συγκέντρωση την οποία διοργανώνει το Εργατικό κέντρο της Πάτρας στις 6 το απόγευμα στην πλ. Γεωργίου για το λαό της Παλαιστίνης που υπερασπίζεται την χώρα του κατά της ξένης κατοχής.