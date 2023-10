Το Welcome to UP 2023 πάει συναυλία- Το πάρτι αρχίζει και σε θέλει εκεί!

Μεγάλες συναυλίες σε Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι, αλλά και σε χώρους εκτός του Campus του Πανεπιστημίου Πατρών, με την υπογραφή καταξιωμένων καλλιτεχνών όλων των μουσικών «ρευμάτων» φέρνει μαζί του το Welcome to up 2023.

Η πλατεία Γεωργίου και η Βίλα Κόλλα στην Πάτρα, το Μουσείο της Οικογένειας Τρικούπη στο Μεσολόγγι, ο Θερινός Κινηματογράφος Αγρινίου «Ελληνίς» και φυσικά το Πάρκο της Ειρήνης στην πανεπιστημιούπολη, είναι οι χώροι που θα φιλοξενήσουν μαζικές συναυλίες με την υπογραφή των: Πυξ Λαξ, Φοίβου Δεληβοριά, Ανδριάνας Μπάμπαλη και ONIRAMA, ενώ τη δική τους μουσική πρόταση θα καταθέσουν ο Ρένος Χαραλαμπίδης με την Ορχήστρα της Pfizer και οι Συνεπιβάτες.

Το πάρτι αρχίζει και σε θέλει εκεί! Η είσοδος είναι ελεύθερη.

OI ΠΥΞ ΛΑΞ

Το «Welcome to UP 2023» υποδέχεται τους Πυξ Λαξ το Σάββατο 21 Οκτωβρίου στις 21.00 στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας. Οι θρυλικοί πρωταγωνιστές της ελληνικής ροκ, που ενσαρκώνουν την ενωτική δύναμη της μουσικής, τον κοινωνικό της χαρακτήρα και βάζουν φωτιά στα συναισθήματα, θα είναι κοντά μας για μια μοναδική συναυλία.

Οι Πυξ Λαξ, ακμαίοι και ανθεκτικοί, εκφράζουν το κλασικό, το διαχρονικό, αυτό που δε χάνεται, που δεν ξεχνιέται, που δε σβήνει από το πέρασμα του εφήμερου. Οι στίχοι και οι μουσικές τους διακρίνονται όχι μόνο για τη μελωδικότητά τους αλλά και για την οικουμενικότητά τους. Εξακολουθούν να δονούν την ψυχή χιλιάδων ανθρώπων, νέων και μεγαλύτερων.

Ο ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ

Mετά από τη συναρπαστική παρουσίαση του «ΑΝΙΜΕ», της τελευταίας σειράς τραγουδιών του, σε μία σειρά sold out παραστάσεων ο Φοίβος Δεληβοριάς μεταφέρει τη νέα του παράσταση στο Αγρίνιο, την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου στις 20.00 και στον Θερινό Κινηματογράφο Αγρινίου «Ελληνίς».

Τρεις μέρες μετά, την Κυριακή 22 Οκτωβρίου στις 21.00, ο Φοίβος Δεληβοριάς θα κλείσει την αυλαία του «Welcome to UP 2023» με μία ξεχωριστή συναυλία στο Πάρκο της Ειρήνης στην πανεπιστημιούπολη της Πάτρας.

Με το γενναίο πλήρωμα των φίλων (Σωτήρης Ντούβας, Κωστής Χριστοδούλου, Κώστας Παντέλης, Yoel Soto) και με την εκλεκτή συμμετοχή του παραγωγού της «Καλλιθέας» Χρήστου Λαϊνά, έρχονται από το παράλληλο σύμπαν της πραγματικότητας για να βρουν ό,τι δεν φαίνεται, ό,τι ήταν πάντα δίπλα μας, ό,τι δε σταμάτησε ποτέ.

Μια μουσική παράσταση βασισμένη σε όλη την τραγουδοποιία του Φοίβου από τα 16 του έως σήμερα, με ηλεκτρισμό και συγκίνηση, με τον αρχαίο θησαυρό στο σεντούκι και τον καθρέφτη σπασμένο διά παντός.

Η ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΠΑΜΠΑΛΗ

Μετά από μακρά παρουσία στο ελληνικό πεντάγραμμο, και έχοντας στο ενεργητικό της συνεργασίες με πολλούς από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του χώρου (Γ.Νταλάρας, Χ.Αλεξίου, Ν.Πορτοκάλογλου, Ε.Τσαλιγοπούλου, Κ. Λειβαδάς κ.α.), η Ανδριάνα Μπάμπαλη θα βρεθεί στο stage που θα στηθεί στο Πάρκο της Ειρήνης στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας, στις 19 Οκτωβρίου και ώρα 21.00. για να παρουσιάσει τα τραγούδια από τους 6 προσωπικούς της δίσκους. Τραγούδια όπως τα «Μοίρα μου έγινες», «Δες καθαρά», «Δεν είν’ αργά», «Μαζί θεός», αλλά και πρόσφατα όπως : «Περιπλανώμενο», «Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου» από τους τίτλους της σειράς «Το Νησί».

Τραγούδια από την προσωπική της δισκογραφία που έχουν αγαπηθεί, και διασκευές τραγουδιών που έχει αγαπήσει η ίδια! Μαζί της, στο ακορντεόν και στο τραγούδι ο Παναγιώτης Τσεβάς, και στο πιάνο ο Άκης Κατσουπάκης.

ONIRAMA

Οι ONIRAMA, το πιο δυναμικό συγκρότημα, με τις δεκάδες διαχρονικές επιτυχίες, έρχονται στην Πάτρα την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου στις 21.00 το βράδυ για μια μοναδική συναυλία στη Βίλα Κόλλα του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχοντας πραγματοποιήσει πάνω από 4.000 εμφανίσεις συνολικά στην καριέρα τους, οι ONIRAMA είναι αναμφισβήτητα η μπάντα με τα περισσότερα live σε Ελλάδα και Κύπρο! Γεμίζουν τις αποσκευές τους με τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, τα πιο αγαπημένα τραγούδια τους και την καλύτερή τους διάθεση και έρχονται να μας ξεσηκώσουν. Στο ταξίδι αυτό τους συντροφεύει μια playlist που αντανακλά την “mixin–up” ψυχή της μπάντας: από τον «Δύσκολο Καιρό για Πρίγκιπες», μέχρι το «Ανθολόγιο για Μικρούς και Μεγάλους». Από το «Να την Προσέχεις» μέχρι την ξεσηκωτική εκδοχή του «Ξημερώνει και Βραδιάζει» του Βασίλη Τσιτσάνη, που παρουσίασαν πρώτη φορά στα live τους την περασμένη χρονιά. Και από την «Κλεψύδρα» μέχρι την πρόσφατη επιτυχία τους «Μετανιώνω», όλα τα τραγούδια που αγαπήθηκαν από το κοινό, «ανακατεμένα» με τον τρόπο που μόνο οι ONIRAMA γνωρίζουν.

ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΕΣ

Στις 18 Οκτωβρίου στις 7:30 το απόγευμα το μουσικό σχήμα ”Συνεπιβάτες” δίνει ραντεβού στο Μουσείο της Οικογένειας Τρικούπη στο Μεσολόγγι. Με όμορφες μουσικές από τη ραχοκοκαλιά της έντεχνης μουσικής, με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί, με ανεβασμένη διάθεση συμπαρασύρουν το κοινό σε ένα όμορφο μουσικό ταξίδι. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί γευσιγνωσία με τοπικά εδέσματα.

ΡΕΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΗΣ PFIZER

Την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ στη βίλα Κόλλα, συναντάμε την ορχήστρα της Phizer και τον ηθοποιό και performer Ρένο Χαραλαμπίδη. Η λίστα των τραγουδιών της συναυλίας περιλαμβάνει πολυτραγουδισμένα ακούσματα όπως: «Αγάπη που΄γινες δίκοπο μαχαίρι», «Συ μου χάραξες πορεία», «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι», «Αχ χελιδόνι μου», «Το δίχτυ» κ.α.

Το «Welcome to UP 2023», διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας καθώς και με τη συνεργασία των Δήμων Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και την πολύτιμη συνεισφορά των χορηγών του.

(Όλες οι πληροφορίες για το Φεστιβάλ, στο site του Welcome, welcometoup.upatras.gr)