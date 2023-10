I'm a celebrity: Αποχώρησε ο Σταμάτης Γαρδέλης

Μετά την οικειοθελή αποχώρηση της Δήμητρας Αλεξανδράκη από το «I’m a celebrity get me out of here» για λόγους υγείας, σειρά να αποχαιρετήσει το ριάλιτι είχε ο Σταμάτης Γαρδέλης.

Ύστερα από μια σειρά δοκιμασιών, ένας διαγωνιζόμενος θα έπρεπε να αποχωρήσει από τον Άγιο Δομίνικο.

Στον «τάκο» βρέθηκαν ο Σταμάτης Γαρδέλης, η Στέλλα Γεωργιάδου και ο Νίκος Βαμβακούλας. Όταν ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα έδωσαν το σήμα της έναρξης για το τελικό αγώνισμα, τελευταίος ήρθε ο Σταμάτης Γαρδέλης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ο ηθοποιός να αποχωρήσει από το ριάλιτι του ΣΚΑΪ, που έκανε πρεμιέρα πριν από μόλις δύο ημέρες.

«Εντάξει, παιχνίδι ήταν. Ήταν πολύ έντονο παιχνίδι τύχης και ταχύτητας», σημείωσε ο Σταμάτης Γαρδέλης λίγο πριν την αποχώρησή του.