Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Anubis το καθηλωτικό ιστορικό μυθιστόρημα του Craig Shreve «Γιάσουκε: Ο Αφρικανός Σαμουράι»

Έγραψαν για το βιβλίο:

«Mια καθηλωτική ιστορία!

Έχοντας λιγοστά διαθέσιμα γεγονότα, ο Shreve έγραψε ένα μυθιστόρημα-υβρίδιο: εν μέρει παραδοσιακό ιστορικό έπος, γεμάτο αίμα, κότσια και εξωτικές λεπτομέρειες, εν μέρει διαλογισμός ενσυναίσθησης για την πολιτιστική γενοκτονία και τον αφανισμό μεμονωμένων ομάδων.» – Toronto Star

«Ένα σαρωτικό ιστορικό έπος.

Ο αγώνας ενός ανθρώπου για επιβίωση και η αναζήτηση μιας πατρίδας και μιας ταυτότητας που ξεριζώθηκε βίαια. Μια μοναδική ιστορία ανακάλυψης και αντοχής.» – Kevin Hardcastle, βραβευμένος συγγραφέας του In the Cage of Debris

«Επιδέξια σχεδιασμένοι χαρακτήρες ευρωπαϊκής, ασιατικής και αφρικανικής καταγωγής κατοικούν σε μια ενίοτε τρομακτική αλλά τελικά ελπιδοφόρα ιστορία. Ο χαρισματικός Craig Shreve φωτίζει τη δύναμη του ανθρώπινου πνεύματος.» – Jeffrey Colvin, βραβευμένος συγγραφέας του Africville

«Μια μοναδική ματιά στην απανθρωπιά της δουλείας και στις δυνατότητες που δίνει η ελευθερία (και η αποδοχή).» – Femi Kayode, βραβευμένη συγγραφέας του Lightseekers.

*Ο Craig Shreve έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στο North Buxton του Καναδά, μια μικρή πόλη που έχει αναγνωριστεί ως Εθνικός Ιστορικός Χώρος από την καναδική κυβέρνηση, καθώς μέσω του Υπόγειου Σιδηροδρόμου της πολλοί Αφροαμερικανοί βρήκαν την ελευθερία τους στον Καναδά.

Ο συγγραφέας είναι απόγονος του Abraham Doras Shadd, του πρώτου Αφροκαναδού που εξελέγη σε δημόσιο αξίωμα, και της κόρης του, Mary Ann Shadd, της πρωτοπόρου επαναστάτριας, σουφραζέτας και εκδότριας εφημερίδας, που εισήχθη μετά θάνατον στο National Women’s Hall of Fame στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Craig Shreve είναι συγγραφέας του «One Night in Mississippi» και απόφοιτος της Σχολής Συγγραφέων του Humber College. Ζει & εργάζεται στο Τορόντο του Οντάριο του Καναδά.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ