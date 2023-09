"Είναι το παιδί μου χαρισματικό;" - Τα γνωρίσματα που εμφανίζουν τα χαρισματικά παιδιά

Πολλοί γονείς αναρωτιούνται αν το παιδί τους είναι χαρισματικό…

Εδώ παρουσιάζονται κάποια από τα πιο κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα που εμφανίζουν τα χαρισματικά παιδιά:

Προχωρημένες Γλωσσικές Δεξιότητες (Πλούσιο λεξιλόγιο)

Τα χαρισματικά παιδιά συχνά εμφανίζουν από πολύ μικρή ηλικία ανεπτυγμένες γλωσσικές δεξιότητες. Δείχνουν από πολύ νωρίς ενδιαφέρον για τις λέξεις και τη σημασία τους, δημιουργώντας συχνά ρίμες ή τις δικές τους συναρπαστικές ιστορίες.

Έντονη Περιέργεια

Μια ακόρεστη περιέργεια για τον κόσμο που τα περιβάλλει, ένα ασταμάτητο ‘γιατί’ και μια βαθιά επιθυμία για εξερεύνηση είναι βασικό χαρακτηριστικό των χαρισματικών παιδιών.

Εξαιρετική Μνήμη

Τα χαρισματικά παιδιά κατέχουν συνήθως μια εξαιρετική εργαζόμενη μνήμη, θυμούνται λεπτομέρειες και γεγονότα που ακόμα και οι ενήλικες μπορεί να έχουν ξεχάσει. Μπορούν ακόμα να συνθέσουν πληροφορίες και δεδομένα ώστε να λύσουν με αρκετή ευκολία σύνθετα προβλήματα.

Υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης

Τα χαρισματικά παιδιά μπορούν συχνά να συγκεντρωθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μια εργασία ειδικά όταν είναι η εργασία ανήκει στα ενδιαφέροντά τους.

Τελειομανία

Τα χαρισματικά παιδιά από πολύ νωρίς θέτουν πολύ υψηλούς προσωπικούς στόχους και κρίνουν με αυστηρότητα τον εαυτό τους, χωρίς να είναι ποτέ ικανοποιημένοι με όσα έχουν καταφέρει.

Συναναστροφή με μεγαλύτερα παιδιά

Λόγω της ανεπτυγμένης ωριμότητας που εμφανίζουν πολλά από τα χαρισματικά παιδιά επιλέγουν συνήθως να συναναστρέφονται με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή ακόμα και με ενήλικες.

Μια διαφορετική αίσθηση του χιούμορ

Συχνά τα χαρισματικά παιδιά έχουν μια διαφορετική αίσθηση του χιούμορ σε σχέση με τα παιδιά της ηλικίας τους. Χρησιμοποιούν από πολύ νωρίς την ειρωνεία και το σαρκασμό ενώ πολλές φορές χρησιμοποιούν λογοπαίγνια.

Ενσυναίσθηση

Συνήθως τα χαρισματικά παιδιά παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο συναισθηματικής ευαισθησίας και μια διαφορετική αίσθηση του δικαίου.

Δημιουργικότητα

Τα χαρισματικά παιδιά συχνά επιδεικνύουν υψηλά σκορ δημιουργικότητας καθώς έχουν την ικανότητα να σκεφτούν out of the box και να βρουν πρωτότυπες ιδέες και λύσεις.

Η αναγνώριση αυτών των σημαδιών σε ένα παιδί μπορεί να είναι το πρώτο βήμα προς την παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης και υποστήριξης για την καλύτερη ανάδειξη του δυναμικού του (γνωστικό, κοινωνικό, συναισθηματικό). Θυμηθείτε, κάθε παιδί είναι μοναδικό και αυτά τα σημάδια μπορεί να εκδηλωθούν με διαφορετικούς τρόπους σε κάθε παιδί. Σε περίπτωση που το παιδί σας παρουσιάζει πολλά από τα χαρακτηριστικά και τις ικανότητες που προαναφέρθηκαν, είναι καλό να γίνει μια αξιολόγηση με αξιόπιστο ψυχομετρικό εργαλείο, ώστε να του δοθεί διαφοροποιημένη εκπαίδευση ώστε να αναπτύξει στο έπακρο τις δυνατότητες του.

Η Reinvent Education είναι εκπαιδευτικός φορέας, που αξιολογεί τις δεξιότητες και γνωστικές λειτουργίες των παιδιών με αξιόπιστα ψυχομετρικά εργαλεία (IQ TEST), σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά ηλικίας 4-17 ετών και παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής γονέων (ομαδικές και ατομικές) .

