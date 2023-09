Αυτοδιοικητικές εκλογές 2023: 12 υποψήφιοι με το σπιράλ του Πέτρου Ψωμά

«Πάτρα σύγχρονη, δυναμική πόλη»

«Η Πάτρα δικαιούται καλύτερη Υγεία και Παιδεία και με τη συμμετοχή μου στα κοινά ελπίζω να μπορέσω να συμβάλω σε αυτό το όραμα για την πόλη μου. Η επιθυμία μου για την Πάτρα και τον Δήμο Πατρέων περιλαμβάνει μια καθημερινότητα φιλικότερη προς τον πολίτη, διασφαλίζοντάς του πρωτίστως θέσεις εργασίας, με την προσέλκυση επενδύσεων, ώστε οι Πατρινοί να μπορούν να μείνουν στον τόπο τους και να μην αναγκάζονται σε εσωτερική ή εξωτερική μετανάστευση. Ταυτόχρονα, οι πολίτες δικαιούνται άνετες, ασφαλείς και σύγχρονες μετακινήσεις με έμφαση στην καθαρή ενέργεια, προστατευμένους ποδηλατοδρόμους, καθαριότητα, ενισχυμένες δομές Υγείας και Επιμόρφωσης καθώς και δημιουργικές ευκαιρίες απασχόλησης στον ελεύθερο χρόνο τους.»

Ο Κωνσταντίνος Σπηλιωτόπουλος αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Πατρών και συνέχισε με τη μεταπτυχιακή του εκπαίδευση με τίτλο ειδικότητας στη Χειρουργική Θώρακος, Καρδιάς και Μεγάλων Αγγείων και με Διδακτορικό Δίπλωμα του Ιατρικού Τμήματος Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απέκτησε πιστοποίηση ECFMG, & USMLE Step 3, USA και Fellow of the European Board of Thoracic and Cardiovascular Surgeons (F.E.T.C.S.). Ακολούθησε η μετεκπαίδευση στο εξωτερικό: Κλινική Μετεκπαίδευση (Clinical Fellowship) Πανεπιστημίου Τορόντο, Οντάριο, Καναδά στα νοσοκομεία Toronto General Hospital και St Michael’s Hospital. Κλινικός Λέκτωρ (Clinical Instructor) Μεταμοσχεύσεων Καρδίας-Πνευμόνων και Μηχανικής Υποβοήθησης Καρδιακής Λειτουργίας Πανεπιστημίου Stanford, Καλιφόρνια, ΗΠΑ. Κλινική Μετεκπαίδευση (Clinical Fellowship), Minimally Invasive/Robotic Mitral Valve Repair Surgery, Cardiothoracic Surgery, Heart & Vascular Institute, Cleveland Clinic Foundation, Main Campus, Κλήβελαντ, Οχάιο, ΗΠΑ. Κλινική Μετεκπαίδευση (Clinical Fellowship) Baylor College of Medicine & Texas Heart Institute, Χιούστον, Τέξας, ΗΠΑ. Εργάστηκε ως Επ. Διευθυντής Καρδιοχειρουργός, στο Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Trust, UK (2016-2017) και ως Καρδιοχειρουργός, Θεράπων Ιατρός-Συνεργάτης ΔΘΚΑ «Υγεία»( 2018 - 2023). Σήμερα κατέχει τη θέση του Επιμελητή Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός». Είναι ενεργό μέλος των General Medical Council, UK, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος, Καρδιάς και Μεγάλων Αγγείων και τακτικό Μέλος του EACTS Full Member, STS International Member.

10. Στελλάτος Ανδρέας του Βασιλείου

Επιχειρηματίας

#ανάπτυξη