Το ψυχολογικό θρίλερ "Η Κόρη του Βασιλιά του Βάλτου" στις 19 Οκτωβρίου 2023 στις Ελληνικές αίθουσες

Το ψυχολογικό θρίλερ με τίτλο «Η Κόρη του Βασιλιά του Βάλτου - The Marsh King's Daughter» που έχει βασιστεί στο μπεστ σέλερ βιβλίο της Karen Dionne που πρωροκυκλοφόρησε το 2017, αναμένεται στις 19 Οκτωβρίου 2023 στους Ελληνικούς κινηματογράφους, σε διανομή της The Film Group.

Η 31χρονη Λονδρέζα ηθοποιός Daisy Ridley έγινε ευρέως γνωστή από το ρόλο της Rey στη σίκουελ τριλογία του Star Wars- Πολέμου των Άστρων: The Force Awakens (2015), The Last Jedi (2017), και The Rise of Skywalker (2019).

Ο Νίλ Μπέρτζερ από το Κονέκτικατ, σκηνοθέτης των «Μάγος Άιζενχαϊμ - The Illusionist », «Divergent» και της τηλεοπτικής σειράς «Billions» επιστρέφει με ένα πολυαναμενόμενο ψυχολογικό θρίλερ βασισμένο στο ομώνυμο best-seller μυθιστόρημα της Κάρεν Ντιόν.

Παίζουν και ο Γκάρετ Χέντλαντ καθώς και οι Caren Pistorius, Brooklynn Prince και Gil Birmingham.

Την ταινία που θα βγει 6/10 στις ΗΠΑ, την περιμένουμε για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ