Στις 21-11-2024 θα βγει στις αίθουσες η νέα ταινία του Άγγελου Φραντζή "Ο Νόμος του Μέρφυ"

H νέα ταινία του Άγγελου Φραντζή με τίτλο «Ο Νόμος του Μέρφυ» σε παραγωγή της Tanweer πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες το ερχόμενο φθινόπωρο και συγκεκριμένα στις 21 Νοεμβρίου 2024.

Την ταινία όπου τον πρωταγωνιστικό ρόλο ενσαρκώνει η εξαιρετική ηθοποιός Κάτια Γκουλιώνη, την αναμένουμε για προβολή και στην Πάτρα.

Μετά την τεράστια επιτυχία που γνώρισε η συγκινητική ταινία «Ευτυχία» (2019) για την στιχουργό Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου που την υποδύθηκαν η Κάτια Γκουλιώνη και η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, οι συντελεστές της επιστρέφουν με μία κωμωδία υψηλών προδιαγραφών που σπάει όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται, τον κώδικα μέσα από το ανατρεπτικό της σενάριο και το έξυπνο χιούμορ.

Πλάι στην Κάτια Γκουλιώνη, είναι ένα εντυπωσιακό cast ηθοποιών (Ανδρέας Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Νίκος Κουρής, Τόνια Σωτηροπούλου, Θάνος Τοκάκης, Χρήστος Στέργιογλου, Βικτώρια Μπιτούνη, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Λυδία Φωτοπούλου, Effi Rabsilber, Λευτέρης Πολυχρόνης, Ευάγγελος Βογιατζής).

Το σενάριο υπογράφουν ο Άγγελος Φραντζής, η Κατερίνα Μπέη και ο Κωστής Σαμαράς.

Η μουσική φέρει την υπογραφή του Σταμάτη Κραουνάκη.

Σύνοψη

Μετά από ένα ατύχημα, η Μαρία Αλίκη, μια αποτυχημένη ηθοποιός σε αναζήτηση μεγάλων ρόλων, εισέρχεται σε μία πραγματικότητα όπου καλείται να παίξει όλους τους πιθανούς ρόλους που θα μπορούσε να της έχει χαρίσει η ζωή, αν είχε κάνει διαφορετικές επιλογές.

Πού βρίσκεται; Ονειρεύεται, πέθανε ή λιποθύμησε; Προσπαθώντας να καταλάβει τι της συμβαίνει, αλλά και να βρει την έξοδο προς την αληθινή ζωή της, η Μαρία Αλίκη βλέπει τον εαυτό της να προσπαθεί να χωρέσει σε ρόλους που μοιάζει να έχουν σχεδιάσει άλλοι για εκείνη. Πώς μπορεί να γυρίσει πίσω; Κυρίως όμως: θέλει να γυρίσει πίσω; Υπάρχει κάτι που αγαπάει στη ζωή της; Σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, με πολλά ευτράπελα, η Μαρία Αλίκη θα αναμετρηθεί με τον εαυτό της και θα κληθεί να απαντήσει επί της ουσίας “To be or not to be?”.

Σε τελική ανάλυση, ποια είναι πραγματικά η Μαρία Αλίκη και πώς μπορεί να βρει την έξοδο για να επιστρέψει στη ζωή;