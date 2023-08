Ο γάμος με άρωμα Bollywood της γνωστής Πατρινής Άντριας Παναγιωτοπούλου

Η Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού του 2017, Άντρια Παναγιωτοπούλου, παντρεύτηκε στην Ινδία με τον γνωστό ηθοποιό του Bollywood Manit Joura.

Η Άντρια Παναγιωτοπούλου είναι γνωστή στην κοινωνία της Πάτρας από την ενασχόλησή της με το και το χορό. Έχει συμμετάσχει στην ινδική ταινία bollywood «Βetween you and me» ως κεντρική χορεύτρια και έχει αποσπάσει το χρυσό μετάλλιο στους επαγγελματίες πανελλαδικώς και τον τίτλο «Bollywood Star of the Year» στον 3ο διεθνή διαγωνισμό Bollywood υπό την αιγίδα της Unesco (Ιούλιος 2016). Πτυχιούχος του Παιδαγωγικού τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η τελετή έγινε σε στενό κύκλο στην Ινδία, στις αρχές Ιουλίου, και απασχόλησε ιδιαιτέρως τα ΜΜΕ. Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα σε εφημερίδα της Ινδίας, ο γάμος είχε προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο του 2023, όμως ο πατέρας του ηθοποιού διαγνώστηκε με καρκίνο και ζήτησε να τον επισπεύσουν.

Το indiatoday.in, γράφει: Kundali Bhagya actor Manit Joura marries his Greek girlfriend Andria Panagiotopoulou in an intimate ceremony.

Manit recently shared details about his wedding day.

The couple chose not to share any photos or videos on social media.

'Kundali Bhagya' actor Manit Joura recently tied the knot with his Greek girlfriend Andria Panagiotopoulou, who works as a dance teacher. The wedding took place on July 9 in an intimate ceremony attended by close friends and family. Manit is yet to share any photos or details about the big day, but he recently opened up about his experience.