Βάσεις 2023: Oι επιτυχίες πρώτης επιλογής στο φροντιστήριο "Πρόσημο"

Οι υποψήφιοι που πέτυχαν τον πρώτο στόχο τους
Τους επιτυχόντες των πανελληνίων που πέτυχαν τον πρώτο στόχο τους ως προς την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, παρουσιάζει το φροντιστήριο Πρόσημο.
Σε ανακοίνωσή του αναφέρει:
"Οι επιτυχίες στο φροντιστήριο Πρόσημο γράφονται με κεφαλαία. Γιατί είναι επιτυχίες στην πρώτη επιλογή των σχολών για τη συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών-τριών του φροντιστηρίου. Γιατί είναι σημαντικό να σπουδάζεις στον πρώτο στόχο σου. Πολλές μάλιστα επιτυχίες συνοδεύτηκαν από πολύ καλή σειρά εισαγωγής, κάτι που πιστοποιεί την ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών από τους εκπαιδευτικούς του φροντιστηρίου Πρόσημο."
ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ:
- ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
- ΝΤΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
- ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΑΜΠΑΡΠΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
- ΣΚΑΛΙΑΡΙΝΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
- ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ
- ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΥΣΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
- ΚΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)
- ΑΝΤΥΠΑ ΡΟΖΑΛΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
- ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 25ος ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
- ΚΑΣΤΑΝΗ ΣΟΦΙΑ 22η ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ
- ΜΕΛΙΓΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 8ος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
- ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ- 17η ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
- ΛΑΖΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 8η ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
- ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΕΥΑ 17η ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
- ΦΡΑΓΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
- ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
- ΣΑΡΑΝΤΗ ΒΙΚΥ 20η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
- ΑΒΔΕΛΑ ΑΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
- ΤΖΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
- ΔΡΟΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
- ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ)
- ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
- ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΤΙΝΑ 9η ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
- ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
- ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
- ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
- ΜΟΥΛΑΡΑ ΑΡΝΕΛΑ 14η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
- ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
- ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 5ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
- ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 7η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
- ΓΚΟΤΣΗ ΜΑΡΙΒΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
- ΤΣΕΛΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)
- ΜΙΧΑΛΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
- ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
- ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
- ΕΙΡΗΝΗ-ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
- ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ)
- ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ- ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
- ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)
- ΜΕΛΙΣΑ ΧΑΤΖΑΪ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
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