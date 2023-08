Οι 10 αμερικανικές κωμωδίες που πρέπει να δεις “χθες”

Coming to America (1988) Σκηνοθέτης: John Landis | Ηθοποιοί: Eddie Murphy, Arsenio Hall, James Earl Jones

Οι 10 must watch κωμωδίες του αμερικανικού κινηματογράφου

The Pink Panther (1963)

Σκηνοθέτης: Blake Edwards | Ηθοποιοί: Peter Sellers, David Niven, Robert Wagner, Capucine, Claudia Cardinale

Info: Από αυτή την Ταινία, ίσως, ξεκίνησαν όλα. Μπορεί να μην είναι η καλύτερη από τις 5 ταινίες “Ροζ Πάνθηρα” στις οποίες ο απίθανος Peter Sellers ενσάρκωσε τον ρόλο του γκαφατζή και ρομαντικού Γάλλου ντετέκτιβ Επιθεωρητή Κλουζό, αλλά είναι η πρώτη και αναπόφευκτα μπαίνει στη λίστα μας καθώς χωρίς αυτήν δεν θα είχε δημιουργηθεί το αξεπέραστο legacy αυτών των ταινιών. Βέβαια, δεν είναι απαραίτητο να ξεκινήσετε από την συγκεκριμένη ταινία, μπορείτε να την παραλείψετε και να πάτε απευθείας στο “A Shot in the Dark” του 1964 -εκεί που ο Peter Sellers δίνει ρεσιτάλ- αλλά σίγουρα είναι καλύτερη από οποιαδήποτε άλλη ταινία του franchise που στον ρόλο του Κλουζό δεν ήταν ο Sellers.

The Blues Brothers (1980)

Σκηνοθέτης: John Landis | Ηθοποιοί: John Belushi, Dan Aykroyd

Info: Οι αυθεντικοί «άνδρες με τα μαύρα», το μυθικό δίδυμο που γνώρισαν τεράστια επιτυχία μέσω του SNL -ω, ναι, ξανά το δημοφιλές κωμικό σόου αναφέρεται στη λίστα μας. Δύο λευκοί, τα αδέρφια Jake και Elwood Blues, υιοθετούν soul συμπεριφορά, στο μοτίβο των αφροαμερικανών, μπλέκουν σε κωμικοτραγικές καταστάσεις με εξαιρετικό ρυθμό πλοκής, συνοδευόμενοι από ένα καταιγιστικό σενάριο και περιπολικά που τους καταδιώκουν. Μαζί τους, οι Cab Calloway, Ray Charles, James Brown, John Lee Hooker και Aretha Franklin. Αριστουργηματικό soundtrack, φανταστικές ερμηνείες, ένας φόρος τιμής στη μαύρη μουσική και το αμερικανικό χιούμορ.

The Producers (1967)

Σκηνοθέτης: Mel Brooks | Ηθοποιοί: Zero Mostel, Gene Wilder, Dick Shawn

Info: Η πρώτη ταινία του Mel Brooks που ξεκίνησε την αυτοκρατορία του διάσημου σκηνοθέτη, που ίσως είναι και η καλύτερή του. Μπρόντγουεϊ, κακουγουστιά, αστεία «παλιάς κοπής». Ένα έργο “απάτη” -όχι στο αποτέλεσμα- που αφορά μια θεατρική παράσταση προορισμένη να αποτύχει (απάτη). Το “The Producers” είναι μια από τις πιο αστείες ταινίες ever, γεμάτη με κωμικές καταστάσεις και πανέξυπνους διαλόγους. Ήταν υποψήφια για οκτώ βραβεία Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένου του Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Take the Money and Run (1969)

Σκηνοθέτης: Woody Allen | Ηθοποιοί: Woody Allen, Janet Margolin, Marcel Hillaire

Info: Το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Woody Allen είναι μια “ακατάστατη” ταινία -όπως είναι πολλές φορές και οι μονόλογοί του-, με στοιχεία ρομαντισμού και gags. Αν και δεν διαθέτει την συναισθηματική επιδεξιότητα των επόμενων έργων του, παραμένει μια αξιοσημείωτη στιγμή στην καριέρα του και στον αμερικανικό κινηματογράφο που αυτοσαρκάζεται. Η ταινία ακολουθεί την ιστορία του Virgil Starkwell (Woody Allen), ενός ανίκανου ληστή τραπεζών που καταφέρνει να ξεφύγει από την αστυνομία, αλλά καταλήγει να ερωτευτεί τη νεαρή γυναίκα Louise (Janet Margolin). Ήταν υποψήφια για ένα βραβείο Όσκαρ, για το καλύτερο Αρχικό Σενάριο.

Three Amigos (1986)

Σκηνοθέτης: John Landis | Ηθοποιοί: Steve Martin, Chevy Chase, Martin Short

Εκείνη την περίοδο ο Steve Martin ήταν ήδη γνωστός από διάφορες άλλες κωμωδίες -όπως το “The Jerk” του 1979 και το “The Man With Two Brains” του 1983- και από την παρουσία του στην σκηνή του stand-up, είχε επίσης εμφανιστεί στην αμερικανική τηλεόραση σε διάφορα βραδινά talk show, ενώ στις αρχές των 70s ανέβαινε και στη σκηνή του διάσημου κλαμπ Troubadour της Καλιφόρνια παίζοντας folk και κάνοντας αστεία. Ο Chevy Chase είχε επίσης διαγράψει τη δική του πορεία στην αμερικανική κωμωδία, με την παρουσία του στο SNL την περίοδο 1975-1976 αλλά και με την επιτυχημένη ταινία “National Lampoon’s Vacation” του 1983 -εκείνα τα χρόνια, o Chase, ήταν κάτι σαν «μύθος». Ο Martin Short, από την άλλη, ήταν πιο “φρέσκος” σχετικά με τους υπόλοιπους, αφού μόλις την προηγούμενη χρονιά (1984-1985) είχε ενταχθεί στο καστ του SNL, και το “Three Amigos” ήταν ουσιαστικά η πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση. Ο John Landis, λοιπόν, συγκέντρωσε αυτούς τους τρεις ταλαντούχους ηθοποιούς, τους έδωσε ένα “κουλό” σενάριο και τους έριξε στην άγρια Δύση του Μεξικό. Το αποτέλεσμα; Μια μεγάλη εισπρακτική επιτυχία: κέρδη ύψους 60 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, έναντι προϋπολογισμού 16 εκατομμυρίων δολαρίων.

Naked Gun (1988)

Σκηνοθέτης: Jim Abrahams, David Zucker, Jerry Zucker | Ηθοποιοί: Leslie Nielsen, Priscilla Presley, OJ Simpson, George Kennedy

Μια λίστα για κωμωδίες που σέβεται τον εαυτό της, οφείλει να ξεκινήσει και να κλείσει με έργο της Αγίας Τριάδας σκηνοθετών και πρωταγωνιστή τον Leslie Nielsen. Το “Naked Gun” (Τρελές Σφαίρες) σημείωσε μεγάλη επιτυχία, έκανε ακόμα πιο μεγάλο αστέρι τον Nielsen -το οποίο “έσβησε” κάπου στις αρχές των ‘00s, όχι τόσο από κακές επιλογές ταινιών αλλά επειδή η Κωμωδία άλλαξε ύφος- και μας χάρισε αξέχαστες στιγμές γέλιου. Νομίζω πως, όπως και στην περίπτωση του “Airplane!”, μια φορά είναι αρκετή για να θυμάσαι τα gags, τα ακραία επιτυχημένα λογοπαίγνια και την αισθητική της φαρσοκωμωδίας που στιγμάτισε τις δεκαετίες 1980-1990. Οι “Τρελές Σφαίρες” είναι ο ορισμός του slapstick comedy στον σύγχρονο κινηματογράφο, όπου υπάρχει έντονα το στοιχείο της «σωματικής» κωμωδίας. Όπως και στην περίπτωση των “Three Amigos”, τα κέρδη από τις εισπράξεις ήταν πολύ υψηλά -άνω των 173 εκατομμυρίων δολαρίων έναντι προϋπολογισμού μόλις 6 εκατομμυρίων δολαρίων.