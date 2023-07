Βασιλιάς Κάρολος: Η λίστα με τις… προσωπικές ανέσεις που απαιτεί σε κάθε ταξίδι

Φαίνεται ότι είναι προνόμιο ενός βασιλιά να μπορεί να κάνει αυστηρά αιτήματα όταν ταξιδεύει για να εξασφαλίσει μια άνετη διαμονή.

Αλλά ακόμη και οι πιο απαιτητικοί επισκέπτες μπορεί να μην έχουν σκεφτεί καν τις ανέσεις που λέγεται ότι περιλαμβάνονται στη λίστα των ταξιδιωτικών αναγκών του βασιλιά Καρόλου.

Ο ερευνητής δημοσιογράφος Τομ Μπάουερ υποστήριξε ότι ο βασιλιάς Κάρολος δεν ταξιδεύει με λίγες… αποσκευές. Μάλιστα παίρνει πάντα μαζί του, το δικό του κάθισμα της τουαλέτας. Η βιογραφία του για τον Κάρολο με τίτλο “Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles”, υποστήριξε ότι ο Κάρολος έστειλε κάποτε ένα φορτηγό γεμάτο έπιπλα για να αντικαταστήσει τα υπάρχοντα στα δωμάτια των επισκεπτών πριν από μια επίσκεψη σε έναν φίλο του.

Ανάμεσα στη συλλογή των αντικειμένων ήταν το δικό του ορθοπεδικό κρεβάτι, λευκά είδη, ουίσκι Laphroaig, εμφιαλωμένο νερό και ρολά χαρτιού τουαλέτας Kleenex Premium Comfort καθώς και το δικό του κάθισμα τουαλέτας.

Για να αισθανθεί ακόμα περισσότερο σαν στο σπίτι του, ο Κάρολος λέγεται ότι είχε στείλει και δύο πίνακες με τοπία των Highlands της Σκωτίας.

Λέγεται ότι ο βασιλιάς Κάρολος ταξίδευε με αρκετούς ανθρώπους από το προσωπικό που περιλάμβανε έναν μπάτλερ, δύο παρκαδόρους, έναν σεφ, την προσωπική του γραμματέα, δακτυλογράφο και σωματοφύλακες, ένας από τους οποίους εντοπίστηκε να κρατά το μαξιλάρι του καθώς κατέβαινε από το αεροπλάνο για να εξασφαλίσει την μέγιστη άνεση.

Ακόμη και το προσωπικό ασφαλείας του λέγεται ότι βοηθούσε με τις διευθετήσεις, με τον προσωπικό του αστυνομικό να φέρνει μια φιάλη γεμάτη με ένα προπαρασκευασμένο μαρτίνι το οποίο θα παρέδιδαν στον μπάτλερ των οικοδεσποτών με το προσωπικό ποτήρι του Τσαρλς.

Ωστόσο, οι απαιτήσεις δεν σταματούν στα ποτά και, σε αντίθεση με την αείμνηστη βασίλισσα που θα έτρωγε το ίδιο φαγητό με την υπόλοιπη παρέα της, ένας βοηθός θα έφερνε μια τσάντα με το φαγητό του Καρόλου κατά τη διάρκεια ενός γεύματος, όπως υποστηρίζεται.

Αλλά όταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο αυστραλιανό ραδιόφωνο το 2018 σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι ταξιδεύει με το δικό του κάθισμα τουαλέτας, ο Τσαρλς σόκαρε τους ακροατές με την τολμηρή απάντησή του. «Τι δικά μου; Ω, μην το πιστεύεις όλο αυτό, είναι μ@@@ες», απάντησε.

Το συνεργείο του ραδιοφώνου από το Hit105 βρήκε την ευκαιρία να επαληθεύσει την απάντηση του Καρόλου με τη σύζυγό του Καμίλα, ρωτώντας: “Δηλαδή δεν κουβαλάει το δικό του κάθισμα τουαλέτας όταν ταξιδεύει;”. «Μην το πιστεύεις αυτό!» είπε η Queen Consort.