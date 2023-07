J2US: Ηρώ και Ιάσονας Παπαματθαίου είναι οι μεγάλοι νικητές

Για τελευταία φορά στη μικρή μας οθόνη ήρθε το Just the 2 of Us με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη, τη νύχτα του Σαββάτου, μέσα από το πρόγραμμα του Alpha. Κι αυτό μιας και το μουσικό σόου έριξε αυλαία για την φετινή σεζόν με την ανάδειξη των νικητών.

Και αυτή τη φορά, βεβαίως, στις θέσεις της κριτικής επιτροπής βρίσκονταν η Καίτη Γαρμπή, ο Σταμάτης Φασουλής, η Δέσποινα Βανδή και η Βίκυ Σταυροπούλου. Οι τέσσερις κριτές δεν ήταν όμως οι μόνοι που είχαν λόγο στην τελική απόφαση μιας και ως είθισται αυτή έπρεπε να ενισχυθεί από το τηλεοπτικό κοινό. Ο συμψηφισμός άλλωστε των δύο, κριτών και κοινού, θα «έβγαζαν» νικητές!

Την μεγάλη νίκη σε αυτό το τελευταίο live του J2US ανέβηκαν στη σκηνή για να διεκδικήσουν τέσσερα ζευγάρια. Ο λόγος για την Ναταλία Αργυράκη με τον Γιώργο Βογιατζάκη, τον Ιάσονα Παπαματθαίου με την Ηρώ, την Λουίζα Πυριόχου με την Καλομοίρα και την Φελίσια Τσαλαπάτη με τον Τριαντάφυλλο.

Σύμφωνα με την διαδικασία που είχε ήδη ανακοινωθεί από τον ημιτελικό, δε, τα τέσσερα ζευγάρια κλήθηκαν να ερμηνεύσουν δύο τραγούδια το καθένα καθώς και ένα ακόμη το οποίο ήταν κοινό για όλους. Αυτό ήταν το τραγούδι «Φεύγω» που όλοι έχουμε αγαπήσει Χαρούλας Αλεξίου.

Σε ένα J2US πολλών πολλών ωρών ήρθε τα ξημερώματα η στιγμή για τον Νίκο Κοκλώνη να ανακοινώσει το ζευγάρι που βρέθηκε στην κορυφή. Τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη τραγουδιστή, δηλαδή, που κατόρθωσαν να κερδίσουν με την προσπάθεια και τις ερμηνείες τους τόσο την κριτική επιτροπή όσο και τους τηλεθεατές.

Και οι νικητές του φετινού, δεύτερου, κύκλου του J2US στον Alpha είναι η Ηρώ Λεχουρίτη και ο Ιάσονας Παπαματθαίου! Το ζευγάρι, που από την πρώτη κιόλας εμφάνιση στο show εντυπωσίασε με τις επιδόσεις και τη μεταξύ του χημεία, ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου.

«Νομίζω ότι το ζω σε όνειρο όλο αυτό, ότι είμαι σε άλλη διάσταση», δήλωσε ο Ιάσονας Παπαματθαίου, ανταλλάσσοντας ευχαριστώ με την coach του και αγκαλιάζοντας το τρόπαιο του νικητή.