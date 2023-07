Οι Wham! στο Netflix είναι μιάμιση ώρα ατελείωτης διασκέδασης

Ενώ τραγουδάς και χορεύεις στο ρυθμό των τραγουδιών που ακούς, θα μάθεις -από το στόμα των πρωταγωνιστών- αν όντως ο Andrew Ridgeley απλά ‘υπήρχε’, ποιος σκέφτηκε πως το Wham! είναι φανταστικό όνομα για συγκρότημα, θα δεις την ακριβή στιγμή του ‘εύρηκα’ του George Michael για τη δημιουργία των Wake me Up Before You Go Go, Careless Whisper και Last Christmas, την πραγματική φύση της σχέσης αυτών των παιδιών.

Το Freedom ήταν η πρώτη δημιουργία του George που σχετιζόταν με τη σεξουαλικότητα του (“Like a prisoner who has his own key, but I can’t escape until you love me”), την οποία είχε αποκαλύψει μόνο στον Andrew και μια κοινή τους φίλη (την ξανθιά κοπέλα που χορεύει στα περισσότερα video clips των Wham!).

ΟΛΑ ΗΤΑΝ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΑ, ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ

Από τις πρώτες του δημιουργίες, ο George Michael κατάλαβε πως έχει αυτό το κάτι που χρειάζεται για να δημιουργεί hits.

“Οταν γράφω μια μελωδία στο μυαλό μου, κάτι στον αυχένα μου ξέρει πως το πέτυχα. Είναι σαν να ήταν πάντα εκεί, αλλά δεν είχα εντοπίσει πού ακριβώς ήταν νωρίτερα. Είναι σαν να μου εμφανίζεται πλήρως σχηματισμένο και το ‘τραβάω’ από το πουθενά. Το αίσθημα που δημιουργείται, ότι το βρήκες, προκαλεί ρίγος”.

Μετά μια σειρά λοιπόν, από No1 ο George θέλησε να ερμηνεύσει solo το Careless Whisper. Προφανώς και ο φίλος του δεν είχε το παραμικρό πρόβλημα, αφού ήξερε πως αργά ή γρήγορα εκεί θα κατέληγε η ιστορία: στη solo καριέρα του Υοg.



Παρεμπιπτόντως, ο λόγος που κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ ως Wham! Feature George Michael “ήταν γιατί δεν είχαμε κατακτήσει ακόμα την Αμερική”. Ήταν το δώρο του George στον φίλο του.

Μολονότι αυξάνονταν και πλήθαιναν οι επιτυχίες του George Michael ως στιχουργού και παραγωγού, εκείνος εξακολουθούσε να αμφισβητεί τον εαυτό του. Αυτό σταμάτησε να το κάνει όταν τον αποθέωσε το είδωλο του, ο Elton John, στην απονομή του κορυφαίου βρετανικού βραβείου για στιχουργούς.

Ο Andrew ήταν βέβαιος πως η εμφάνιση του στο Live Aid του 1985, όπου ο George τραγούδησε με τον Elton John το Don’t Let The Sun Go Down On Me ήταν ξεκάθαρα η στιγμή που συστήθηκε ο επόμενος τεράστιος solo artist σε όλον τον πλανήτη. Είχε προηγηθεί η συμμετοχή του στο Do they Know Its Christmas (Live Aid). ΄



Το 1986 συμφώνησαν πως είχε έλθει το πλήρωμα του χρόνου. Πρόσφεραν μαζί στο λαό το Where did your Heart Go και το Edge of Heaven, πριν ανακοινώσουν πως η τελευταία τους εμφάνιση θα γινόταν στο Wembley στις 28/6. Σε μια από τις θερμότερες ημέρες της ιστορίας της χώρας, 80.000 άνθρωποι απήλαυσαν το 8ωρο σόου. Περισσότερο από όλους το απήλαυσαν ο Andrew και ο Γιώργος που στη συνέχεια θα γινόταν ό,τι ονειρευόταν από παιδί, ως καλλιτέχνης, αλλά και ως άνθρωπος.

ΠΗΓΗ

Ειδήσεις Τώρα