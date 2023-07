Πανεπιστήμιο Πατρών: Reunion στις 8 Ιουλίου για τους εισακτέους του 1977 στο Φυσικό

Εξωτερικές εργασίες ανάπλασης και συντήρησης – Κατασκευή και τοποθέτηση υδατοδεξαμενής για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Στο πλαίσιο συντήρησης, φροντίδας και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος της κατάφυτης Πανεπιστημιούπολης του Ιδρύματος έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη μια σειρά εξωτερικών εργασιών που έχουν ως στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Μεταξύ των παρεμβάσεων εντός και γύρω από τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών, ανήκουν οι καθαρισμοί και η διάνοιξη δρόμων έτσι ώστε το Ίδρυμα να βρίσκεται σε ετοιμότητα για την θερινή περίοδο με την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την πυροπροστασία και πυρασφάλεια.

Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να υπογραμμισθεί η κατασκευή και τοποθέτηση υδατοδεξαμενής για πρώτη φορά, με τις εργασίες στον ορεινό όγκο στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο να βρίσκονται στο προσκήνιο. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες ολόκληρης της περιοχής και όχι μόνο του Ιδρύματος. Το εν λόγω έργο ξεκίνησε για μία ακόμη φορά με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών, φανερώνοντας την κοινωνική προσφορά και μέριμνα τόσο για τους φοιτητές του όσο και για τους πολίτες της Πάτρας, αναφέρει η ανακοίνωση.

Συνάντηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Χ. Μπούρα με τον υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο κ. Κ. Ζησιμόπουλο

Την Τρίτη 04.07.2023 ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Χρήστος Μπούρας συναντήθηκε με τον υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας με το συνδυασμό του Νεκτάριου Φαρμάκη, κ. Κωνσταντίνο Ζησιμόπουλο – ιατρό, παθολόγο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν τα θέματα που απασχολούν το Πανεπιστήμιο Πατρών όπως η φοιτητική μέριμνα, η λειτουργία των Τμημάτων του Ιδρύματος κ.ά.

Τελετή Αναγόρευσης του Ομότιμου Καθηγητή της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Λονδίνου Γρηγορίου Χ. Γρηγοριάδη, σε Επίτιμο Διδάκτορα | 11.7.2023

O Ομότιμος Καθηγητής της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Λονδίνου Γρηγόριος Χ. Γρηγοριάδης, θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Φαρμακευτικής, την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023 και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσει η Καθηγήτρια του Τμήματος Φαρμακευτικής Σοφία Γ. Αντιμησιάρη, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα από τον Πρόεδρο του Τμήματος Φαρμακευτικής Σωτήριο Στ. Νικολαρόπουλο και η περιένδυσή του από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του τιμώμενου με τίτλο: «Liposomes and mRNA: two technologies together create a Covid 19 vaccine». Επισυνάπτεται η πρόσκληση της εκδήλωσης (pdf).

Πρόγραμμα Τελετών Ορκωμοσίας Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Αποφοίτων (Ιούλιος-Αύγουστος 2023)

Οι τελετές ορκωμοσίας των Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Αποφοίτων θα διεξαχθούν ως κάτωθι:

Απονομή Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και Καθομολόγησης Διδακτόρων: 18,19,20 Ιουλίου 2023

Ορκωμοσίες Προπτυχιακών Αποφοίτων: 27,28,31 Ιουλίου 2023 & 1,2,3,4 Αυγούστου 2023

Πρόγραμμα των Τελετών Ορκωμοσιών (pdf)

Οδηγίες Ορκωμοσίας – Χρήσιμες Πληροφορίες (pdf)

Συνάντηση Εισακτέων του 1977 στο Φυσικό Πάτρας στις 8 Ιουλίου 2023

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών το έτος 1977, θα πραγματοποιήσουν την πρώτη τους συνάντηση μετά τα φοιτητικά τους χρόνια, στις 8 Ιουλίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Σύντομο χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Αντιπρύτανης Οικονομικών κ. Βασιλειάδης και ο Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής κ. Καζαντζίδης.

Απονομή Βραβείων Φοιτητικού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Πρότυπου Φαρμακείου 2030

Τη Δευτέρα 3 Iουλίου 2023 στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των βραβείων και παρουσίασης των μελετών που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό «Φαρμακείο 2030: Φοιτητικός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για τον Χώρο του Πρότυπου Ελληνικού Φαρμακείου Κοινότητας». Ο διαγωνισμός οργανώθηκε μετά από πρόταση της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Μέλη της κριτικής επιτροπής ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Γρίβας, Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, ΤΑΜ ΠΠ (Πρόεδρος της επιτροπής), η κα Δήμητρα Κατσώτα, Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού ΤΑΜ ΠΠ, η κα Κατερίνα Κοτζιά, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, ΤΑΜ ΠΙ, ο κ. Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, Αρχιτέκτονας ΕΜΠ, ιδρυτής του γραφείου klab architecture, εντεταλμένος Καθητητής ΕΜΠ, ο κ. Βασίλης Μπιρλιράκης, Φαρμακοποιός, Πρόεδρος της ΟΣΦΕ, η κα Αλίκη Πελετίδη, Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Φαρμακευτικής Πρακτικής και Δημόσιας Υγεία, ΤΕΥ (ΠΦ) UNIC και Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη της ΟΣΦΕ και η κα Αλεξάνδρα Στράτου, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού. Αντικείμενο του διαγωνισμού ήταν να διατυπωθούν από τους φοιτητές Σχολών και Τμημάτων Αρχιτεκτονικής Ελλάδας και Κύπρου προτάσεις για τον χώρο του πρότυπου φαρμακείου κοινότητας, που να προάγει τις αρχές της Διεθνούς Φαρμακευτικής Ομοσπονδίας (FIP) για το φαρμακείο του 2030. Οι ομάδες φοιτητών κλήθηκαν να ερμηνεύσουν αρχιτεκτονικά τις αρχές της FIP για ένα ανθρωποκεντρικό φαρμακείο, εφαρμόζοντας τις ιδέες τους σε δύο υφιστάμενους χώρους στην πόλη της Πάτρας, δίνοντας έτσι έμφαση στην προσαρμοστικότητα και ευελιξία των προτάσεων. Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος 32 ομάδες φοιτητών από δέκα (10) Σχολές και Τμήματα Αρχιτεκτονικής. Μπορείτε να δείτε περισσότερα στο: www.pharmacy2030.upatras.gr



Στεγαστικό Επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα υποβάλλονται από την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 έως την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2023, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα https://stegastiko.minedu. gov.gr

Λεπτομερείς πληροφορίες και στο ηλεκτρονικό σύστημα συχνών ερωτήσεων https://athena. upatras.gr/ για απαντήσεις που αφορούν το στεγαστικό επίδομα.

Διεθνές Συνέδριο Μαθηματικών στην ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ

Από τις 3 έως στις 7 Ιουλίου 2023 πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Ναυπάκτου για 5η φορά το Διεθνές Συνέδριο Μαθηματικών στην ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ με τίτλο: 2023 International Conference on Topology and its Applications (βλέπε www.lepantotopology.gr). Το συνέδριο τελούσε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα πρακτικά του συνεδρίου θα δημοσιευτούν στο διεθνές περιοδικό Topology and its Applications της Elsevier.Κατά την έναρξη του Διεθνούς Συνεδρίου Τοπολογίας υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Shimane της Ιαπωνίας από τους Πρυτάνεις των δυο Πανεπιστημίων.

Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών – Νέα Κυκλοφορία βιβλίου

Κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Πατρών νέο βιβλίο με τίτλο: «Οι Κούρδοι της Τουρκίας». Επιστημονική επιμέλεια: Αντώνης Δεριζιώτης, Μουράτ Ισσί, Νίκος Χριστοφής. Αναλυτικές πληροφορίες: https://www.upatras.gr/ ekdoseis-panepistimiou-patron- nea-kykloforia-vivliou-2/

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: Patterns of Evil in Greece and China

8-9.7.23

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο EMJMD NANOMED

10-12.7.23

Ημερίδα στο πλαίσιο του προγράμματος ADRION

18- 20.7.23

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.confer.upatras.gr/

Νέα από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να εντοπίσετε τα τελευταία νέα για τη θερινή περίοδο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης όπως το καλοκαιρινό ωράριο - https://library.upatras.gr/ news/summerhours2023 καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για την καλοκαιρινή δράση της βιβλιοθήκης «Γωνιά Φιλαναγνωσίας» - https://library.upatras.gr/ news/summerreadings2023

Νέα συνέντευξη για το διαδικτυακό κανάλι του Πανεπιστημίου Πατρών – UP web TV

Πρώτες βοήθειες στην παραλία

Στο διαδικτυακό κανάλι του Πανεπιστημίου Πατρών – UP web TV, δημοσιεύθηκε η νέα συνέντευξη με θέμα πρώτες βοήθειες στην παραλία ή σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό περιβάλλον κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών. Τη συνέντευξη μπορείτε να παρακολουθήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://youtu.be/h_Wvre83jsQ

Στο πλαίσιο της συζήτησης αναδείχθηκαν υψίστης σημασίας θέματα υγείας που μπορούν να εμφανιστούν αιφνιδιάζοντας μας δυσάρεστα. Για το συγκεκριμένο άκρως επίκαιρο θέμα συνομιλήσαμε με τους κ.κ. Δημήτρη Κοντό και Αντώνη Κωνστάντη - διασώστες πρώτης γραμμής, οι οποίοι ανήκουν στο πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Η πρόληψη αλλά και η εμπεριστατωμένη ενημέρωση είναι τα κυρίαρχα όπλα που σώζουν ζωές. Στο χέρι μας είναι να χαρίζουμε απλόχερα την αγάπη μας στο συνάνθρωπο προστατεύοντας το όμορφο δώρο της ζωής. Τη συνέντευξη επιμελήθηκε η Μελιώ Κατσιφάρα.

Λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών κατά την θερινή περίοδο

Το Πρυτανικό Συμβούλιο στην υπ΄ αριθμ. 133/8.06.2023 συνεδρίασή του, αποφάσισε ότι οι Υπηρεσίες, Γραμματείες και οι λοιπές Υπηρεσιακές Μονάδες του Πανεπιστημίου Πατρών δεν θα λειτουργήσουν από τη Δευτέρα 7 Αυγούστου 2023 έως και την Παρασκευή 18 Αυγούστου 2023.

Κατά το ως άνω διάστημα, θα λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ., το Τμήμα Πρωτοκόλλου-Διεκπεραίωσης και Αρχείου (Ισόγειο - Αίθριο κτιρίου Α' Διοίκησης, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610 - 996628, 996651), στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν τα έγγραφα και την πάσης φύσεως αλληλογραφία τους, που απευθύνεται προς το Πανεπιστήμιο Πατρών, τις υπηρεσίες και τα συλλογικά όργανα του Ιδρύματος.

Πυροπροστασία - Πυρασφάλεια

Η θερινή περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για την εκδήλωση μικρότερης ή μεγαλύτερης έκτασης εστίας πυρκαγιάς. Εκτός από τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας και πυρασφάλειας που έχουν παρθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι ζήτημα επιτακτικής σημασίας να προστατέψουμε το Πανεπιστήμιό μας. Έτσι αν υποπέσει στην αντίληψή μας οποιαδήποτε ένδειξη πυρκαγιάς, ειδοποιούμε άμεσα την Πυροσβεστική στο 199

Πολιτική Προστασία - Οδηγίες Προστασίας

Δασικές Πυρκαγιές: https://civilprotection.gov. gr/odigies-prostasias/dasikes- pyrkagies

Καύσωνας: https://civilprotection.gov. gr/odigies-prostasias/kaysonas