Σάρωσε με 10 βραβεία στην απονομή των Ίρις η ταινία "Πίσω από τις Θημωνιές" - Είχε παιχθεί και στην Πάτρα

*Το σενάριο και η σκηνοθεσία της ταινίας είναι της Ασημίνας Προέδρου.

Πρωταγωνιστούν οι: Στάθης Σταμουλακάτος, Λένα Ουζουνίδου, Ευγενία Λάβδα, Χρήστος Κοντογεώργης, Ντίνα Μιχαηλίδου και ο Πασχάλης Τσαρούχας.

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Σίμος Σαρκετζής

Μοντάζ: Ηλέκτρα Βενάκη

Μουσική: Μάριος Στρόφαλης

Ηχοληψία: Νίκος Παπαδημητρίου

Μοντάζ Ήχου: Ηλέκτρα Βενάκη, Περσεφόνη Μήλιου

Μιξάζ: Κώστας Βαρυμποπιώτης

Σκηνικά: Εδουάρδος Γεωργίου

Κοστούμια: Κική Μήλιου

Μακιγιάζ: Δώρα Νάζου

VFX Supervisor: Αντώνης Κοτζιάς

Casting: Σωτηρία Μαρίνη, Σοφία Δημοπούλου, Φραγκίσκος Ξυδιανός, Άκης Γουρζουλίδης

Μια παραγωγή των: Αργοναύτες ΑΕ, FICTION PARK, Sektor Film

Παραγωγοί: Ιωάννα Μπολομύτη, Markus Halberschmidt, Vladimir Anastasov, Angela Nestorovska

Executive Producers: Πάνος Παπαχατζής, Maria Tsigka

Co-producer: Anna Jancsó

Line Producer: ΓιάννηςΚαραντάνης

Συμπαραγωγοί: ΕΡΤ ΑΕ, ΑταλάντηΑΕ

Με την οικονομική υποστήριξη: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, ΕΚΟΜΕ, ZDF/Arte, Eurimages, North Macedonia Film Agency, MEDIA Creative Europe, SEE Cinema Network, DI.VI.PE.K.

Με την υποστήριξη: Αυτοτελές Τοπικό Γραφείο Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Film Office) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ELEMENTS

Η ταινία είχε βγει συις κινηματογραφικές αίθουσες σε διανομή της εταιρείας Tanweer.

*Η Ασημίνα Προέδρου γεννήθηκε το 1982 στην Αθήνα. Σπούδασε μουσική (πτυχίο πιάνου το 2001), Διεθνή Οικονομικά (BA το 2005 και MSc το 2007) και Σκηνοθεσία Κινηματογράφου (BA το 2013, MA το 2018).

Η μικρού μήκους ταινία της, Red Hulk (2013), σε παραγωγή, σενάριο και σκηνοθεσία της ίδιας, κέρδισε το Χρυσό Διόνυσο στο Φεστιβάλ Δράμας (2013) και το Βραβείο Καλύτερης Μικρού Μήκους Ταινίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, Νύχτες Πρεμιέρας (2013). Συμμετείχε σε περισσότερα από εξήντα διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου, συμπεριλαμβανομένου του Clermont-Ferrand (2014), και απέσπασε επτά διεθνή βραβεία.

Η πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία, Πίσω από τις Θημωνιές (Behind the Haystacks), που αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2022, αναπτύχθηκε μέσω του Sarajevo Script Station 2015, του Berlinale Script Station 2016 και του First Film First 2016-2017. Είναι μια συμπαραγωγή Ελλάδας-Γερμανίας-Βόρειας Μακεδονίας, και ολοκληρώθηκε, μεταξύ των άλλων, με την υποστήριξη του ΕΚΚ, της ΕΡΤ, του MEDIA, του ZDF-Arte και του Eurimages.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το Νοέμβριο του 2022, όπου κέρδισε 6 πολύ σημαντικά βραβεία (ειδική μνεία επιτροπής στο επίσημο διαγωνιστικό, Meet the Neighbours, βραβείο Fipresci, βραβείο Ένωσης Κριτικών κινηματογράφου, δύο βραβεία του ΕΚΚ και βραβείο της ΕΡΤ). Προβλήθηκε επίσης στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ινδίας (Goa), όπου κέρδισε το βραβείο του πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη, ενώ έχει ήδη αποσπάσει εξαιρετικές διεθνείς κριτικές. (Screen Daily, The Film Verdict, Variety).

