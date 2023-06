Ηρώ- Ιάσονας: Το ζευγάρι- φαβορί του Just, μιλάει στο thebest λίγο πριν τον ημιτελικό και λίγο πριν τη συναυλία της Ηρώς στην Πάτρα

Πολλοί στοιχηματίζουν ότι θα είναι οι μεγάλοι νικητές

Είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Just the two of us. Πολλοί στοιχηματίζουν ότι θα είναι οι μεγάλοι νικητές και ακόμη περισσότεροι ισχυρίζονται ότι η παρουσία τους αποτέλεσε τη μεγάλη έκπληξη του δημοφιλούς σόου μιας και- διεπόμενη από μια άλλη αισθητική προσέγγιση- κατάφερε να φέρει στα αυτιά μας ήχους καλού ελληνικού (κατά κύριο λόγο) τραγουδιού. Η Ηρώ με το τηλεοπτικό της come back θύμισε στη μεγάλη γκάμα των τηλεθεατών το λόγο για τον οποίο θεωρείται ίσως η μεγαλύτερη φωνή της γενιάς της. Ένα πολυεργαλείο φτιαγμένο από φωνητικές χορδές, το οποίο καταφέρνει να δίνει νέα διάσταση σε κάθε τραγούδι, ακόμη και αν αυτό φέρει την υπογραφή κορυφαίων ερμηνευτών. Ένα πολυεργαλείο, το οποίο τραγουδάει κυριολεκτικά τα πάντα με την ίδια άνεση και τη ίδια υψηλή απόδοση, κατακτώντας τα με τον τρόπο που κάνει κάνεις δικό του κάτι όταν ακουμπάει πάνω του την προσωπική του σφραγίδα.

Η «χημεία» με τον συνεσταλμένο πλην ιδιαίτερα ταλαντούχο Ιάσονα Παπαματθαίου, απόρροια της σχέσης δασκάλου και μαθητή στην ουσιαστική της μορφή, έδωσε και εξακολουθεί να δίνει μαγικές στιγμές. Λίγες ημέρες πριν τον ημιτελικό, η Ηρώ και ο Ιάσονας μιλούν στο thebest.gr για τη συνάντησή τους, τη μεταξύ τους σχέση και την «περιπέτεια» της συμμετοχής τους στο πασίγνωστο σόου. Οι Πατρινοί βέβαια δεν θα χρειαστεί να περιμένουν μέχρι το Σάββατο για να απολαύσουν την Ηρώ μιας και μια μέρα πριν από τον ημιτελικό, την Παρασκευή 30 Ιουνίου, στις 10 το βράδυ, θα βρίσκεται στην πόλη της για μια μοναδική βραδιά στο Royal.

Πότε συνάντησε η Ηρώ τον Ιάσονα και ο Ιάσονας την Ηρώ και ποια η εντύπωση που αποκόμισε ο ένας από τον άλλον. Λειτούργησε εξ΄ αρχής η μεταξύ σας χημεία; Ηρώ: Συναντηθήκαμε στο θέατρο Πόλις με το έργο Βόϋτσεκ του Μπύχνερ σε σκηνοθεσία του κ. Τσακίρη. Τον συμπάθησα από την πρώτη στιγμή. Είναι ένας μικρούλης πηγαίος και φοβισμένος καλλιτέχνης που όμως έχει μια δύναμη και μια στόφα τέτοια που θα τον φτάσει ψηλά όταν την συνειδητοποιήσει. Η συνάντησή μας στοJust ήταν τυχαία από μέρους μας αλλά όχι τυχαία για τους συντελεστές που μας επέλεξαν υποθέτω. Ταιριάζουμε σε πολλά με τον Ιάσωνα στην κουλτούρα στον τρόπο σκέψης στο mentalite γενικότερα. Ιάσων: Η συμπάθεια ήταν αμοιβαία εξαρχής . Καθώς είχε μάθει όλα της τα λόγια από την πρώτη κιόλας πρόβα, κατάλαβα ότι είναι ένας άνθρωπος εργατικός με τέτοιο πείσμα που με ό,τι καταπιαστεί όχι μόνο θα το βγάλει εις πέρας αλλά και σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, Διατηρώντας παράλληλα το χιούμορ της. Τι άλλο να θες από έναν συνεργάτη; Ήταν ρίσκο η συμμετοχή στο Just the two of us; Τι ήταν αυτό που σας παρακίνησε να πείτε το «ναι» με δεδομένο μάλιστα ότι και οι δυο αποφεύγετε τη μεγάλη έκθεση στην τηλεόραση; Η: Νομίζω ότι ο Ιάσoνας δεν την αποφεύγει καθότι έχει συμμετάσχει σε πολλά σήριαλ. Όσο για μένα, ναι , αποφεύγω την έκθεση στην τηλεόραση καθώς θα επεδίωκα να βγαίνω σε μουσικές εκπομπές που αφορούν την δουλειά μου και όχι γενικότερα να αναλώνομαι σε συζητήσεις κίτρινου τύπου ή άσχετες με την δουλειά μου. Εάν υπήρχαν πολλές μουσικές εκπομπές φυσικά και θα ήμουν παρούσα σε όλες. I: Ήταν πολύ σημαντικό για μένα που θα ήμουν με την Ηρώ, λόγω οικειότητας και ασφάλειας που την χρειαζόμουν εντός και εκτός stage καθότι ένα τόσο μεγάλο τηλεοπτικό σόου είναι άγνωστα νερά για μένα. Το πιθανότερο χωρίς την Ηρώ να μην πήγαινα. Τι είδους «μαθητής» είναι ο Ιάσονας; Και τι είδους «δασκάλα» είναι η Ηρώ; Η: Ο Ιάσονας είναι ένας μαθητής που χρειάζεται μια προσέγγιση περισσότερο ψυχισμού και λιγότερο φωνής καθώς αυτό που καλούμαι να δουλέψω είναι το στρες του το άγχος του τις αναστολές του που τον κατευθύνουν λάθος πολλές φορές και του αφαιρούν πολλά κομμάτια από την πραγματική του υπόσταση και το πραγματικό του ταλέντο. Ο Ιάσονας έχει «απολυτό αυτί» για όσους γνωρίζουν τι σημαίνει αυτό!. Αντιλαμβάνεστε ότι η μουσική του αντίληψη είναι πολύ μεγάλη. Όμως το ψυχικό σθένος είναι μια άλλη πλευρά που καλείται να έχει ένας ερμηνευτής και αυτό κυρίως δουλεύω μαζί του. Ι: Η Ήρω είναι αυστηρή αλλά με μία πολύ τρυφερή βάση από πίσω. Επίσης είναι εξαιρετικά προσαρμοστική και ευέλικτη σε σχέση με τις ανάγκες του εκάστοτε μαθητή της. Διεισδυτική ως προς τη βάση του χαρακτήρα σου με όλες τις ευκολίες ή τις ανασφάλειες που κουβαλάς, με την πρόθεση να εκμαιεύσει από μέσα σου στοιχεία που θα δώσουν μια πιο ολοκληρωμένη και ειλικρινή ερμηνεία στο αποτέλεσμα.

Ποιο τραγούδι που ερμηνεύσατε μέχρι σήμερα μαζί θεωρείτε ότι «λειτούργησε» περισσότερο αντιπροσωπευτικά σε αυτό που είστε και αυτό που από κοινού επιδιώκετε; Η: Το «εγώ σ΄αγάπησα εδώ» ήταν μια στιγμή συγκινητική για εμάς. Το «όνειρο απατηλό» επίσης. Και το «καίγομαι και σιγολιώνω» Ι: Συμφωνώ με τη δασκάλα . Πόσος χρόνος «κρύβεται» πίσω από την προετοιμασία σας κάθε εβδομάδα; Η: Ο χρόνος που αφιερώνουμε είναι όσος χρειάζεται. Ο Ιάσoνας νομίζω δουλεύει νυχθημερόν! Οπότε καλύτερα να ρωτήσετε εκείνον! _χαχαχαχα εγώ απλά βοηθάω. Ι: Τα τραγούδια που δουλεύουμε με τριβελίζουν καλώς ή κακώς όλο το εικοσιτετράωρο. Πέρα από κάποιες ώρες που κάθομαι στο σπίτι μου και τραγουδάω συστηματικά , κάθε τόσο όπου και να βρίσκομαι ό,τι και να κάνω εξασκούμαι. Νομίζω έχω βασανίσει πολλούς γείτονες τελευταία . Χαχααχαχαχαχααχχ Αλλά είναι λογικό γιατί είναι ένα αντικείμενο που δεν το γνωρίζω καθόλου διότι η δίκη μου δραματική σχολή εστίαζε κυρίως στο σώμα και από τραγούδια είχαμε κάνει μόνο κάτι πολυφωνικά σε ομάδες . Οπότε ξεκίνησα από το μηδέν και προσπαθώ να είμαι τουλάχιστον αξιοπρεπής κάθε φορά . Θεωρείστε από τα φαβορί του Just the two of us. Είναι κάτι που το περιμένατε; Η: Για να είμαι ειλικρινής, ναι το περιμέναμε. Γιατί όπως σας είπα γνωρίζω τις δυνατότητες του Ιάσoνα και ξέρω πού μπορεί να φτάσει. Είναι όμως στο χέρι του να το πιστέψει ή όχι. Ι: Με την Ηρώ δασκάλα, ναι. Περίμενα ότι θα φτάναμε μακριά. Σημασία έχει η νίκη, ή το παιχνίδι; Και πόσο παιχνίδι έχουν προγράμματα όπως το Just; Η: Σημασία έχει η γενναιότητα της συμμετοχής και της έκθεσης. Όσοι είναι απέξω, εύκολα κριτικάρουν, μιλάνε, έχουν άποψη και έχουν και λόγο (δυστυχώς καμία φορά). Όποιος είναι μέσα σε ένα τέτοιο εγχείρημα, μπορεί να καταλάβει το στρες τον πανικό καμιά φορά των μαθητών που είναι άνθρωποι χωρίς καμία μουσική παιδεία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το επάγγελμά μας και το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να σταθείς σε μια σκηνή 50 επί 50 μετρά και να μπορέσεις να έχεις ένα εκτόπισμα… Καλώ λοιπόν όλους όσους σχολιάζουν εύκολα και χωρίς πολύ σκέψη μια τέτοια εκπομπή να μας πουν πως θα κατάφερναν να σταθούν πάνω σε μια τέτοια σκηνή ξέροντας ότι τους βλέπουν εκατομμύρια κόσμος 30 κάμερες, ζωντανό κοινό, κριτές κτλ κτλ και να είναι χαλαροί και ψύχραιμοι… Κι αυτό αφορά ούλους τους συντελεστές που συμμετέχουν από τους κριτές που είναι εκεί τόσες ώρες μέχρι εμάς, μέχρι τον παρουσιαστή της εκπομπής που καλείται να εφευρίσκει τρόπους επικοινωνίας μέσω μιας οθόνης, μέχρι τους μαθητές. Η εύκολη κριτική ανήκει στους επιπόλαιους και συνήθως στους δειλούς… Η εκπομπή αυτή κοιτώντας πια από μέσα κι όχι απέξω, θεωρώ ότι είναι μια πολύ δύσκολη παραγωγή με ανθρώπους που δουλεύουν μερόνυχτα για να μπορέσει να υπάρξει ένα αποτέλεσμα τεχνικά άρτιο. Η αισθητική είναι προσωπικό πράγμα και δεν είναι προς σχολιασμό από μέρους μου. Ι: Είναι παιχνίδι αλλά από την άλλη καλούμαστε για ένα καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Και εφόσον είμαι καλλιτέχνης πασχίζω για αυτό. Απλά επειδή καταπιάνομαι με το τραγούδι που είμαι αδαής τις περισσότερες φορές χάνω την έννοια του παιχνιδιού. Τώρα αν νικήσουμε φυσικά και θα χαρώ γιατί είναι μια ένδειξη ότι κάτι έκανα καλά και δεν πήγε τσάμπα τόση δουλειά.

Είστε αισιόδοξοι; Θα σας δούμε, λέτε, στον τελικό; Η: Θα μας δείτε στον τελικό, έτσι πιστεύω. Ι: Εδώ που φτάσαμε ένα βήμα πριν είμαστε. Οπότε το βλέπω πιθανό, ναι. Υπάρχει κάποιο άλλο ζευγάρι που ξεχωρίζετε; Η: Ναι είναι η Ναταλία Αργυράκη που κάνει πραγματική προσπάθεια προς το καλύτερο αποτέλεσμα. Ι: Ναταλία και Λουίζα. Και μετά το Just; Να υποθέσω ότι ο Ιάσωνας θα πιάσει ξανά μικρόφωνο; Η: Ο Ιάoνας καλά θα κάνει να ασχοληθεί με την υποκριτική και να αφήσει για εμάς το μικρόφωνο! Χαχα. Εννοείται ότι είναι ευπρόσδεκτος να τραγουδήσει μαζί μου καμιά φορά… άντε ένα τραγούδι! Χαχαχα Ι: Η ζωή είναι πολύ μικρή για να εμβαθύνεις σε παραπάνω από έναν τομέα. Είμαι ηθοποιός και δεν το αλλάζω με τίποτα. Τώρα βέβαια αν μου ζητηθεί κάποιο τραγούδι σε κάποια παράσταση θα ζητήσω μια βοήθεια από την δασκάλα μου, ελπίζοντας να με δεχτεί και να δείχνοντας λίγη υπομονή ακόμα xαχχαχαχα.