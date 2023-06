Οι κλήσεις της Εθνικής ποδοσφαίρου γυναικών για τα φιλικά με Ουγγαρία, Βοσνία

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής ποδοσφαίρου γυναικών, Αλέξανδρος Κατηκαρίδης, κάλεσε 24 διεθνείς για τα φιλικά στη Βουδαπέστη με Ουγγαρία στις 12 Ιουλίου και Βοσνία στις 15 του ίδιου μήνα.

Αναλυτικά, οι κλήσεις:

T Παπακωνσταντίνου Ανθή ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

T Γιαννακούλη Δήμητρα ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ

Τ Ζαχαρίου Γαλήνη Ο.Φ.Η.

Α Σιδηρά Δανάη ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ

A Παλαμά Μαρία MTK BUDAPEST FC

A Καπνίση Μαρία ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Α Πατερνά Μαρία Ο.Φ.Η.

Α Μήτκου Μαρία ΠΑΟΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

A Καραπέτσα Δήμητρα ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Α Δοϊρανλή Φανή ΠΑΟΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α Μιχαλοπούλου Ανδρονίκη AS CS AS CΑRΜΕΝ BUCURESTI 1937

M Χαλατσογιάννη Γεωργία ΠΑΟΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

M Κακαμπούκη Ελένη SS LAZIO

M Μάρκου Ελένη FC ZURICH

Μ Μωραΐτου Αθανασία F.C. UNION BERLIN-FRAUEN

Μ Γεωργίου Τατιάνα ZNK OLIMPIJA LJUBLJANA

Μ Kαλδαρίδου Δανάη SF DAMAIENSE

Μ Πίτσιου Νικολέτα MEDYK KONIN

Ε Παπαθεοδώρου Ιωάννα UNIVERSITY OF WASHINGTON

Ε Κόγγουλη Σοφία CITTADELLA

E Σπυριδωνίδου Αναστασία TERNANA

Ε Πούλιου Γρηγορία MEDYK KONIN

Ε Χαμαλίδου Ιωάννα Ο.Φ.Η.

Ε Σαρρή Βεατρίκη BRIGHTON & HOVE ALBION