Αντίο στον Αμερικανό ηθοποιό Τριτ Γουίλιαμς που σκοτώθηκε σε δυστύχημα στα 71 του χρόνια

Kαλός και όμορφος ηθοποιός ο Αμερικανός καλλιτέχνης Τριτ Γουίλιαμς έφυγε από τη ζωή στις 12 Ιουνίου 2023 στα 71 του χρόνια μετά από εμπλοκή του σε αυτοκινητιστικό ατύχημα που απέβη θανατηφόρο.

Ο Treat Williams ήταν γεννημένος την 1η Δεκεμβρίου 1951, στο Rowayton του Connecticut και ήταν εκ των πρωταγωνιστών της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Everwood».

Δυστυχώς ο ταλαντούχος αυτός ηθοποιός ενεπλάκη σε μοιραίο τροχαίο με την μοτοσικλέτα του.

Ήταν πιο γνωστός για την ερμηνεία του ως Τζορτζ Μπέργκερ στην κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου μιούζικαλ «Hair» σε σκηνοθεσία Μίλος Φόρμαν το 1979. Ο «πιο ευγενικός άνθρωπος» και «ένας παραδειγματικός ηθοποιός», όπως τον περιγράφουν οι άνθρωποι που τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του, ο Τριτ Γουίλιαμς είχε μια επιτυχημένη και πολυδιάστατη καριέρα στο Χόλιγουντ που διήρκεσε για πολλές δεκαετίες αν και δεν κατάφερε να γίνει αυτό που λέμε μεγάλος σταρ. Εκτός από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο «Hair», εμφανίστηκε σε σημαντικές ταινίες όπως το «Prince of the City» του σπουδαίου Sidney Lumet το 1981, το πολύκροτο «Κάποτε στην Αμερική» του Σέρτζιο Λεόνε το 1984 όπου πρωταγωνιστούσε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, το «1941» του Στίβεν Σπίλμπεργκ με τον Τζον Μπελούσι το 1979, το «The Devil's Own» του Άλαν Τζέι Πάκουλα το 1997 πλάι στους Χάρισον Φορντ και Μπραντ Πιτ, το «127 Hours» του Ντάνι Μπόιλ το 2011 με τον Τζέιμς Φράνκο καθώς & στο «The Deep End of the Ocean» του Ούλου Γκρόσμπαρντ το 1999 με τη Μισέλ Φάιφερ, το «Second Act» του Πίτερ Σίγκαλ με την Τζένιφερ Λόπεζ το 2018 που είχε προβληθεί και στην Πάτρα, στη Βέσο Μάρε, κ.α.

Eίχε ακόμα παίξει στο ξεκίνημα του στην Αμερικανοβρετανική κομεντί "The Ritz" σε σκηνοθεσία Ρίτσαρντ Λέστερ το 1976 πλάι στην Ρίτα Μορένο του "West Side story".

Όπως έγραψε το flix.gr, η ικανότητα του Τριτ Γουίλιαμς να υποδύεται διαφορετικούς μεταξύ τους χαρακτήρες και να παραδίδει συναρπαστικές ερμηνείες, τού χάρισαν επαίνους και μια αφοσιωμένη βάση θαυμαστών. Επιπλέον, ο Γουίλιαμς εντυπωσίασε στους τηλεθεατές με τον ρόλο του ως Άντι Μπράουν στη σειρά «Everwood», που προβλήθηκε από το 2002 έως το 2006. Η χημεία που ανέπτυξε στην οθόνη με τους συμπρωταγωνιστές του, όπως η Έμιλι ΒανΚαμπ και ο Κρις Πρατ, μεταξύ άλλων ανερχόμενων σταρ της εποχής, συνέβαλε στην μεγάλη επιτυχία της σειράς.

Φυσικά αξιομνημόνευτη είναι και η ερμηνεία του στην τηλεταινία του 1984, «Λεωφορείο ο Πόθος - A Streetcar Named Desire» από το έργο του Τένεσι Ουίλιαμς, όπου είχε παίξει με τις Ann-Margret, Beverly D'Angelo, και τον Randy Quaid. Η σκηνοθεσία ήταν του John Erman και η μουσική του τιμημένου με Όσκαρ, Μάρβιν Χάμλις.