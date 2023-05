Πάτρα: Απόψε live μουσική εμφάνιση της Δέσποινας Βανδή

Η μία και μοναδική Δέσποινα Βανδή απόψε Παρασκευή 26/5/2023 θα είναι στην Πάτρα όπως είδαμε από μεγάλα διαφημιστικά banner στο κέντρο της πόλης. Η ιδιαίτερα δημοφιλής ερμηνεύτρια και σταρ της εγχώριας μουσικής σκηνής θα εμφανιστεί live το βράδυ σε γνωστό κέντρο διασκέδασης που ρίχνει αυλαία για την χειμερινή σαιζόν.

Μάλιστα η Δέσποινα Βανδή που τα Σάββατα την απολαμβάνουμε ως κριτή στο τραγουδιστικό σώου του Νίκου Κοκλώνη "Just the 2 of Us" στο κανάλι Alpha, γνωρίζει αυτό το διάστημα μία νέα επιτυχία στα κλαμπ και στα ραδιόφωνα και πιο συγκεκριμένα με το χορευτικό κομμάτι που λέει παρέα με τους Kings, το υπέροχο "Ya Habibi".