Βραβείο για τη ναυτική ιστορία της Ιθάκης στην ερευνήτρια Πόπη Βασιλάκη, κόρη του αντιπροέδρου του ΤΕΑΣ Κώστα Βασιλάκη

Η νεαρή ερευνήτρια, είναι απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ρεθύμνου, και ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της στο Παρίσι, στην Ανώτατη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Ακολούθησε το διδακτορικό της, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας με εργασία σχετικά με τις ναυτικές κοινότητες στη Γαλλική Μεσόγειο κατά τα έτη 1850-1920 και με τίτλο «Από το ιστίο στον ατμό».

Το βραβείο στην Πόπη Βασιλάκη απονεμήθηκε με ομόφωνη απόφαση επιτροπής καθηγητών ως η καλύτερη εργασία υποψηφίου διδάκτορα, η οποία το κοινοποίησε στο Σύνδεσμο φίλων ΙΤΕ που έχει συσταθεί στο Ηράκλειο. Ο όμιλος Καράτζη, παρέδωσε στη βραβευμένη ερευνήτρια επιταγή με χρηματικό ποσό και ως αναμνηστικό ένα γλυπτό.

*Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΠΗΝ – Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου και Νήσων και του ΤΕΑΣ συγχαίρουν με ανακοίνωση τους, την Πόπη Βασιλάκη και εύχονται καλή σταδιοδρομία και πάντοτε με διακρίσεις.

*Η Καλλιόπη Βασιλάκη είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ/ΙΤΕ), όπου εργάζεται με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Αιγέας, και ερευνά τις ναυτικές κοινότητες της Ανατολικής Μεσογείου, και ιδιαίτερα την περίπτωση της ναυτικής κοινότητας της Ιθάκης κατά τον 19ο αιώνα.

Ολοκλήρωσε το διδακτορικό της το 2022, στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για την Ναυτική Κοινότητα της La Ciotat (1850-1914). Κατά τη διάρκεια του διδακτορικού της συμμετείχε στο ερευνητικό πρόγραμμα ERC STG 2016 project «SeaLiT: Seafaring Lives in Transition. Maritime Labour and Shipping» του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Δρ. Απόστολο Δελή. Η έρευνά της επικεντρώνεται στην ιστορία των ναυτικών κοινοτήτων και κοινωνιών στη Μεσόγειο κατά τον μακρύ 19ο αιώνα. Τελείωσε το μεταπτυχιακό της στο τμήμα Ιστορίας και Πολιτισμών (Histoire et Civilisations) στην Ανωτάτη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Παρίσι, 2012), και το προπτυχιακό τίτλο σπουδών στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο, 2010).

Η φωτ. είναι από τη σελίδα στο ιντερνετ του Ινστιτούτου Μεσογειακών σπουδών.