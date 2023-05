Αυτά είναι τα πέντε ζώδια που δεν ικανοποιούνται με τίποτα

Παρθένος

Γνωστοί τελειομανείς, οι Παρθένοι προφανώς και ανήκουν στα ζώδια που πιστεύουν ακράδαντα «sky is the limit». Είναι από τα ζώδια του αστρολογικού κύκλου που βρίσκονται σε μια αέναη προσπάθεια να επιτύχουν το καλύτερο όλη την ώρα. Αλλά ακόμα κι αν έχουν ήδη πετύχει αυτό που ήθελαν, θα συνεχίσουν να το κάνουν γιατί δεν είναι ποτέ ικανοποιημένοι με αυτό που έχουν. Μια παρόρμηση που μπορεί, ωστόσο, να είναι καταστροφική για τις σχέσεις τους.

Τοξότης

Οι Τοξότες είναι πάντα σε αναζήτηση της μεγαλύτερης περιπέτειας στη ζωή. Η δίψα τους για περιπέτεια δεν ικανοποιείται ποτέ και δεν εφησυχάζουν με αυτά που έχουν, ακόμα κι αν τους κάνουν χαρούμενους. Έχουν απλώς μια αστείρευτη επιθυμία για τα καλύτερα των καλύτερων.

Αιγόκερως

Last but not least οι Αιγόκεροι. Οι Αιγόκεροι, κερδίζουν επάξια μια θέση ανάμεσα στα ζώδια που δεν είναι ικανοποιημένα ποτέ, καθώς είναι άνθρωποι με ισχυρά κίνητρα, που έχουν πολύ υψηλούς στόχους. Είναι από τους πιο στοχοπροσηλωμένους ανθρώπους που θα γνωρίσεις ποτέ στη ζωή σου, ωστόσο, δεν είναι ποτέ ικανοποιημένοι με τα επιτεύγματά τους. Πάντα προσπαθούν να φτάσουν όσο πιο ψηλά γίνεται.

