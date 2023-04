Eurovision 2023: Tην Κυριακή 30 Απριλίου αναχωρεί η ελληνική αποστολή για το Λίβερπουλ

Ο Victor Vernicos και η ελληνική αποστολή της φετινής Eurovision ετοιμάζονται για τον 67ο διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί στο Λίβερπουλ στις 9, 11 και 13 Μαΐου.

Ο 16χρονος καλλιτέχνης, που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα με το τραγούδι «What They Say», που κυκλοφορεί από την Panik Records, σε μουσική, στίχους και παραγωγή του ίδιου, κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις του κοινού, τόσο σε Ελλάδα, όσο και σε εξωτερικό με το ταλέντο του.

Καθημερινά κάνει πρόβες σε studio της ΕΡΤ, υπό τις οδηγίες του καλλιτεχνικού διευθυντή Κωνσταντίνου Ρήγου, ο οποίος, μαζί με τους συνεργάτες του, έχει επιμεληθεί ένα μοντέρνο και minimal concept, που περιλαμβάνει διακριτικά ελληνικά στοιχεία.

Η ελληνική αποστολή θα αναχωρήσει από το διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας για το Λίβερπουλ στις 05:30 τα ξημερώματα της Κυριακής 30 Απριλίου, ενώ η πρώτη τεχνική πρόβα του «What They Say» στη σκηνή του διαγωνισμού έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 2 Μαΐου.