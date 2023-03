Στερεοτυπάκια: Περνάμε το Τεστ Μπεχντέλ; Οι γυναίκες στον κινηματογράφο

Μια από τις πιο ωραίες προσφορές της, επίσης ωραίας κυρίας Άλισον Μπεχντέλ στον κόσμο του κινηματογράφου είναι το «Μπεχντέλ τεστ».

Η διάσημη συγγραφέας κόμικ, το 1985, σε ένα τεύχος του γνωστού της έργου «The Essential Dykesto Watch Out For» εμφανίζει δύο queer γυναίκες να συζητούν για ταινίες. Η μία από αυτές δηλώνει ότι βλέπει μόνο συγκεκριμένες ταινίες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια αναφορικά με τους γυναικείους χαρακτήρες. Η ίδια η Μπεχντέλ έχει δηλώσει ότι πήρε την ιδέα από τη φίλη της, Λιζ Γουάλας, η οποία, επίσης, την εμπνεύστηκε από τις διάσημες φεμινιστικές εκθέσεις της Βιρτζίνια Γουλφ.

Δεκαετίες αργότερα, το Μπεχντέλ τεστ είναι κάτι που αξίζει να προσέξουμε ως ένα μεγάλο σχόλιο για την αναπαράσταση του γυναικείου φύλου στον κινηματογράφο. Με βάση το κόμικ οι τρείς βασικοί κανόνες του Μπεχντέλ τεστ είναι οι εξής:

Η ταινία πρέπει να περιέχει τουλάχιστον δύο γυναικείους χαρακτήρες.

Οι γυναίκες πρέπει να έχουν συζήτηση μεταξύ τους.

Η εν λόγω συζήτηση πρέπει να αφορά οτιδήποτε άλλο εκτός από έναν άντρα.