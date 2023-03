JUST THE 2 OF US:Η ερμηνεία του Παπαματθαίου και η Ηρώ που παρομοιάστηκε με τον Άντονι Χόπκινς!

«Σκόνη και θρύψαλα» τα έκαναν όλα πάνω στο stage του Just the 2 of Us Ιάσονας Παπαματθαίου και Ηρώ στο ομώνυμο τραγούδι του Στέφανου Κορκολή.

Ο Νίκος Κοκλώνης έμεινε άναυδος από την εμφάνισή τους αλλά και από τα σκηνικά που έστησε ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Η Δέσποινα Βανδή απέδωσε πρώτα από όλα τα εύσημα στην Ηρώ που τη συγκίνησε με την ανατριχιαστική της ερμηνεία αλλά η τραγουδίστρια με φανερή συστολή ζήτησε να προχωρήσει η κριτική στο ταίρι της.

Τότε η Δέσποινα Βανδή την παρομοίασε με τον αδιανόητα ταπεινόφρονα Anthony Hopkins…

Όσο για τον Ιάσονα οι κριτές τον βρήκαν πολύ καλό, η Καίτη Γαρμπή διέκρινε εξέλιξη στην πορεία του και τόνισε πως η παρουσία του δίπλα στην Ηρώ τον βοηθά πολύ.

Η Βίκυ Σταυροπούλου βρήκε το ζευγάρι υπέροχο και υπερθεμάτισε στο πόσο πολύ της έφτιαξαν τη διάθεση.