Αυτό είναι το No1 λαχανικό για απώλεια βάρους

Δίαιτα χωρίς λαχανικά δεν γίνεται! Πολλά από αυτά μάλιστα εκτός του ότι μας χορταίνουν, μας δημιουργούν αίσθημα κορεσμού, με αποτέλεσμα να τρώμε λιγότερο.

Ωστόσο, υπάρχει ένα λαχανικό που είναι απαραίτητο για όσους ειδικά επιθυμούν να χάσουν βάρος στην περιοχή της κοιλιάς. Ποιο είναι αυτό; Οι πιπεριές.

Τι το ιδιαίτερο έχει αυτό το λαχανικό;

Είναι χαμηλές σε θερμίδες

Μπορούμε να τις καταναλώσουμε σε αρκετά μεγάλη ποσότητα, χωρίς να μας προσθέτουν βάρος. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ένα φλιτζάνι λεπτοκομμένες πιπεριές έχει μόνο 39 θερμίδες. Οπότε μπορείτε να προσθέσετε σχεδόν άφοβα στα πιάτα σας.

Πλούσια πηγή φυτικών ινών

Οι πιπεριές είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες, ενώ έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό. Σύμφωνα με τους διατροφολόγους, τα λαχανικά με λίγες θερμίδες, πλούσια σε νερό και φυτικές ίνες, είναι τα πιο κατάλληλα για την απώλεια βάρους.

Είναι εξαιρετική πηγή Βιταμίνης C

Ένα φλιτζάνι πιπεριές περιέχει 190 mg βιταμίνης C, που αποτελεί το διπλάσιο της Ημερήσιας Συνιστώμενης ποσότητας για έναν ενήλικα. Πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι οι ενήλικες που προσλαμβάνουν ικανοποιητικές ποσότητες βιταμίνης C καίνε 25% περισσότερο λίπος κατά την άσκηση από εκείνους που δεν παίρνουν πολλή βιταμίνη C.

Πώς να καταναλώσετε τις πιπεριές

Οι πιπεριές αποτελούν ένα από τα βασικά υλικά της χωριάτικης σαλάτας, οπότε δεν έχετε παρά να βάζετε μέσα περισσότερες από ό,τι συνηθίζετε. Εκτός αν είστε λάτρεις του συγκεκριμένου λαχανικού, οπότε τα νέα είναι για εσάς ιδιαίτερα ευχάριστα. Από εκεί και πέρα, το λαχανικό αυτό ταιριάζει στα πάντα: με κρέας, θαλασσινά, ζυμαρικά, ακόμα και σούπες!

πηγη