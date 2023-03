Στα φετινά φαβορί της Γιουροβίζιον η Γαλλία με την La Zarra και το "Évidemment"

Το κομμάτι “Évidemment” και η La Zarra λοιπόν εκπροσωπούν τη Γαλλία στο Λίβερπουλ φέτος. Η Γαλλία έχει 5 νίκες στη Γιουροβίζιον με τελευταία αυτή το μακρινό 1977.

Όσο για τη χώρα μας, δόθηκε στη δημοσιότητα από την ΕΡΤ το βίντεο κλιπ του τραγουδιού "What they say" του μόλις 16χρονου Victor Varnikos, ο οποίος και τελικά θα μας εκπροσωπήσει στο Λίβερπουλ.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ