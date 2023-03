Πέθανε ο ηθοποιός Tom Sizemore

«Με μεγάλη θλίψη και στεναχώρια πρέπει να ανακοινώσω πως ο ηθοποιός Tom Sizemore, ηλικίας 61 ετών, πέθανε ειρηνικά στον ύπνο του στο νοσοκομείο St Joseh’s Burbank. Στο πλευρό του βρισκόταν ο αδελφός του Paul και τα δίδυμα αγόρια του Jayden και Jagger (17 ετών)», σημείωσε ο εκπρόσωπος του ηθοποιού Charles Lago.

Ο Τομ Σάιζμορ ήταν 61 ετών…

Είχε συμμετάσχει σε σημαντικές τηλεοπτικές παραγωγές, όπως το «Born on the Fourth of July» του Όλιβερ Στόουν, η «Διάσωση του στρατιώτη Ράιαν», το «Black Hawk Down», το «Natural Born Killers» και το «Heat».