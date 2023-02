Party μέσα στον χαμό του κέντρου... αλλά prive!

"Stop over Party" ανάμεσα στις δυο μεγάλες παρελάσεις του Καρναβαλιού!

Πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού, διοργανώνουν το Stop Over Party αμέσως μετά το τέλος της Νυχτερινής ποδαράτης παρέλασης!

Λίγο μετά τον τερματισμό, κατηφορίζουμε την οδό Κολοκοτρώνη και αποφεύγουμε τον "χαμό" του κέντρου, ανεβαίνοντας στον ημιόροφο του ξενοδοχείου Αστήρ (Αγίου Ανδρέου 16).

Εκεί θα ξαναζήσουμε τα μεγάλα πάρτυ της τελευταίας Κυριακής "του Αστέρα", με θέα τον μώλο και Dj set από τους masters Κωνσταντίνο Γεωργίου, Παναγιώτη Κολλιόπουλο και Γιάννη Τζόβολο. Προμηθευθειτε τις προσκλήσεις εγκαίρως από τα πληρώματα των διοργανωτών, από το καφέ The George (Ρ Φεραίου 126) και το κατάστημα Mavriopoulos (Ρ. Φεραίου 100).