Dress your way: Carnival party με θέα στοv Μόλο από το ξενοδοχείο My Way!

To Μy Way, το αγαπημένο city hotel της Πάτρας με την απίστευτη θέα σε όλη την παραλιακή ζώνη και τον Πατραϊκό κόλπο, καρναβαλίζεται!

Το ξενοδοχείο My Way Hotel & Events εναρμονίζεται με τους ρυθμούς του καρναβαλιού και σας προσκαλεί το Σάββατο 25 και Κυριακή 26 Φεβρουαρίου στο ξεχωριστό του Roof Garden με την μοναδική θέα, το οποίο θα φιλοξενήσει τους καρναβαλικούς μας χορούς Dress Your Way, όπου και θα απολαύσετε έναν πλούσιο μπουφέ καθώς και ποτά-κρασιά, αναψυκτικά. Το Σάββατο θα σας διασκεδάσει το μουσικό σχήμα του ξενοδοχείου μας καθώς θα υπάρχει και ένας DJ έκπληξη που θα απογειώσει το πάρτι. Ο DJ θα βρίσκεται εκεί και την Κυριακή στον χορό “Φινάλε” του καρναβαλιού, όπου θα διασκεδάσετε και θα παρακολουθήσετε το κάψιμο του Βασιλιά Καρνάβαλου και τα εντυπωσιακά πυροτεχνήματα που θα ακολουθήσουν, σηματοδοτώντας την λήξη του Πατρινού καρναβαλιού.

Τηλέφωνα πληροφοριών και κρατήσεων: 6947663411 & 2610 623131.

Info

Λεωφ. Όθωνος Αμαλίας 15, Πατρα

www.mywayhotel.gr