Η Stefanie Hertel, στην Πάτρα: H γνωστή παρουσιάστρια της Γερμανικής τηλεόρασης, θα επισκεφθεί καταφύγια ζώων

Το 2012 η Stefanie Hertel στο Suhl παρουσίασε για πρώτη φορά το “The Great Show of Christmas Carols” στο κεντρικό βραδινό πρόγραμμα του MDR.

Έκτοτε, κάθε χρόνο το δεύτερο Σαββατοκύριακο στο Advent φτιάχνει τη διάθεση για τα Χριστούγεννα με αυτή την υπέροχη τηλεοπτική εκπομπή.

Τον Ιανουάριο του 2013 παρουσίασε το open air «When the Musi παίζει» για πρώτη φορά δίπλα στον Arnulf Prasch.

Το δημοφιλές φεστιβάλ στα βουνά της Kärntner Nockbergen παρουσιάζεται τώρα από τη Stefanie Hertel ως συν-συντονίστρια για τέταρτη συνεχή χρονιά.

Η Stefanie Hertel έχει εν τω μεταξύ αναφερθεί ως συντονιστής MDR.

Κάθε χρόνο ανοίγει την τηλεοπτική της χρονιά ως παρουσιάστρια με τη χειμερινή εκπομπή “When the Musi plays” (Συνετονία), MDR/ORF.

Τον Μάρτιο, τον Μάιο, τον Ιούλιο, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο, η κύρια βραδιά του MDR εμφανίζει “Stefanie Hertel – The Big Show of the Stars”, “The Big Show for Mother’s Day”, “Musi Open Air” (co-moderation) και ” big εκπομπή Χριστουγεννιάτικων τραγουδιών”.