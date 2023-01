Workshop "Protection of the coastline and its resources" στο Εκπαιδευτικό Συγκρότημα Βέργη

Το Εκπαιδευτικό Συγκρότημα Βέργη σε συνεργασία με την ΚΟΙΝΣΕΠ Liofyllo παρουσίασε την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου στις εγκαταστάσεις του, το εκπαιδευτικού workshop με τίτλο "Protection of the coastline and its resources" το οποίο διενεργεί ο φορέας Liofyllo σε σύμπραξη με τον Ισπανικό Οργανισμό Pacto Verde στα πλαίσια των προγραμμάτων Erasmus Plus Projects.

Το Εκπαιδευτικό Συγκρότημα Βέργη παραμένει εξωστρεφές και δυναμικό με συνεχή ενημέρωση των πολιτών στις δράσεις που γίνονται στην Ευρώπη.