Ανδριάνα Φοή: "Μια μηχανικός στους αμπελώνες, για το παιδικό της όνειρο"

Έχοντας χαράξει μία εξαιρετική διαδρομή στον χώρο της ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων η Ανδριάνα Φοή αποφάσισε να πραγματοποιήσει το παιδικό της όνειρο και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική της ιστορία, με πεδίο δράσης τη γαστρονομία και τον ανεξάντλητο κόσμο της. Μέσα από αυτήν, έμελλε να συναντηθεί με μία άλλη, καινούργια αγάπη, που την οδήγησε στην ενασχόληση με τον οινοτουρισμό. Απόρροια αυτής της «συνάντησης» ήταν η δημιουργία της εταιρείας Wine Connoisseurs. Η τεχνική της εταιρεία πλέον ασχολείται μόνο με δημόσια έργα, με βιομηχανικά κτίρια, όπως βιομηχανίες τροφίμων, γαλακτοκομικών κ.α. και πλέον μένει περισσότερος χρόνος να διαθέσει στο νέο της βήμα που «μιλάει» στην ψυχή της.

Από τη μία πλευρά λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια μηχανικό που έχει σχεδόν 30 χρόνια παρουσίας στον κατασκευαστικό χώρο, μία μηχανολόγο με μία στιβαρή τεχνική εταιρεία στον ενεργειακό τομέα και από την άλλη μια ανήσυχη γυναίκα που διερευνά τον χώρο της γαστρονομίας και τα μυστικά του κρασιού.

«Όταν ήμουν μικρή, ήθελα να γίνω μάγειρας όμως στο παρελθόν αυτό δεν ήταν αποδεκτό. Άν ήσουν καλός μαθητής, έπρεπε να γίνεις γιατρός, δικηγόρος, οικονομολόγος. Η επιλογή λοιπόν που έκανα αρχικά στην επαγγελματική κατεύθυνση, το να γίνω μηχανικός δηλαδή, δεν ήταν τόσο δική μου όσο του κατεστημένου» λέει.

Όπως εξομολογείται, «ως παιδί ήμουν ατίθαση. Η μητέρα μου διαμαρτυρόταν συνέχεια. Είχα μεγάλη περιέργεια για το τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Όταν έβλεπα τον Ήλιο να βυθίζεται στον πατραϊκό, αναρωτιόμουν σε ποιες χώρες πήγαινε, τι κάνουν οι άνθρωποι εκεί. Ήμουν πολύ μικρή όταν το σκεφτόμουν αυτό. Θα έλεγα πως ήμουν ανεξάντλητη. Συνέχεια ήθελα να κάνω πράγματα και είχα μεγάλη υποστήριξη από τους γονείς μου».

Πόσο εύκολα ήταν όμως τα πράγματα στην ενηλικίωση και τον επαγγελματικό στίβο; «Ούσα γυναίκα μέσα σ΄έναν επαγγελματικό κύκλο, ίσως χρειαστεί να προσπαθήσεις περισσότερο να ξεπεράσεις κάποια εμπόδια ενώ όσο είσαι σε μικρή ηλικία σκέφτεσαι ότι έχεις χρόνο μπροστά σου. Κάπως έτσι ίσως αναβάλλεις κάποια πράγματα. Μία γυναίκα- μηχανολόγος στον ενεργειακό τομέα, έχει να κάνει πάρα πολλά πράγματα και για πάρα πολλά χρόνια. Κέρδισα πολλά από αυτή μου την επαγγελματική δραστηριότητα. Είχα πείσμα, φιλοδοξία αλλά και μία διαρκή ανάγκη να εφαρμόζω νέες τεχνολογίες. Ταξίδευα πολύ στο εξωτερικό, σε εκθέσεις. Έβλεπα πράγματα που με κινητοποιούσαν για νέες συνεργασίες και εφαρμογή νέων συστημάτων. Το να θέλεις να κάνεις καινούργια πράγματα είναι κινητήριος δύναμη. Όταν ξεκίνησα, η ενεργειακή διαχείριση κτιρίων ήταν στην Ελλάδα κάτι σαν ανέκδοτο. Τώρα είναι απόλυτα φυσιολογικό και χαίρομαι που η τεχνική μας εταιρεία έχει βάλει τη σφραγίδα μας σε πρωτοπόρα πράγματα».

Φυσικά υπήρξαν σε αυτή την πορεία και δύσκολες στιγμές. «Όταν ήρθε η οικονομική κρίση υπήρξαν πελάτες που άρχισαν να μην πληρώνουν με αποτέλεσμα ενώ είχαμε ένα τέλειο πρόσωπο στην αγορά, να έχουμε δεκάδες χιλιάδες ευρώ απλήρωτα από τους πελάτες. Εκεί τρόμαξα. Οι δυσκολίες ωστόσο ξεπεράστηκαν γιατί ενώ μου αρέσει η καινοτομία, είμαι παράλληλα και λίγο συντηρητική στη διαχείριση των κεφαλαίων της εταιρείας. Έχοντας δικά σου κεφάλαια, με δουλειά και κατανοώντας το πνεύμα της εποχής, ξεπερνάς δυσκολίες. Όταν όμως ξεπεράστηκαν, αποφάσισα ότι θέλω να αλλάξω ζωή και να κάνω πράγματα που είναι πιο ουσιαστικά για μένα, για τη σωτηρία της ψυχής» λέει.

«Το 2015, αποφάσισα ότι θα κάνω το παιδικό μου όνειρο πραγματικότητα και πήγα στη Γαλλία, στη σχολή ενός διάσημου σεφ ανά τον κόσμο, του Alain Ducasse. Σε αυτή τη σχολή γαστρονομίας ήρθα σε επαφή και με το μαγικό κόσμο του κρασιού. Έτσι ξεκίνησε η αγάπη μου για το κρασί, μέσα από τη γαστρονομία. Είναι απόλυτα συνυφασμένα αυτά τα δύο. Όλοι θυμόμαστε τους παππούδες να πίνουν ένα ποτήρι κρασί μαζί με το μεσημεριανό φαγητό».

Όταν γύρισε από τη Γαλλία, η Ανδριάνα Φοή ξεκίνησε να σπουδάζει το κρασί σε σχολή της Αθήνας έχοντας σημαντικούς καθηγητές όπως είναι ο Master Wine Κωνσταντίνος Λαζαράκης που έχει παγκόσμια επιρροή στο χώρο του κρασιού. Αποφάσισε τότε, όπως λέει, να κάνει κάτι που θα προβάλει το ελληνικό κρασί και τους ελληνικούς αμπελώνες σε ανθρώπους που είναι στο εξωτερικό και δε τα γνωρίζουν. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα του οινοτουρισμού. Η επιχειρησιακή εμπειρία που είχε ως μηχανικός, τη βοήθησε πολλαπλά και στα νέα της βήματα.

«Το κρασί ξεκινάει από το έδαφος στο οποίο έχεις φυτέψει το αμπέλι. Ο κόσμος του κρασιού, η ενασχόληση μου με αυτό μέχρι να φτάσει στο ποτήρι είναι η σωτηρία της ψυχής μου. Η εταιρεία οινοτουρισμού που ιδρύθηκε πριν από τριάμισι χρόνια ξεκίνησε μέσα από την ανατροπή μίας αποτυχίας ενώ βρισκόμουν στο επίπεδο 3 της σχολής. Νόμιζα πως δεν θα περάσω λόγω κάποιας ατυχίας, όταν όμως τα κατάφερα κατάλαβα ότι το κρασί είναι πολύ περισσότερα για εμένα. Θυμάμαι ότι εκείνο το βράδυ που πέρασα τις εξετάσεις τραγουδούσα στο σύζυγό μου, “we are the winners, we are the champions”» λέει γελώντας και εξηγεί πως το καλύτερο κρασί είναι εκείνο με το οποίο περνάς ωραία έχοντας κοντά σου, στο ίδιο τραπέζι, ανθρώπους με τους οποίους δημιουργείς αναμνήσεις.

«Η σωτηρία της ψυχής μου συμπληρώνεται και από τα ανίψια μου τα οποία αγαπώ πάρα πολύ» σημειώνει και συμπληρώνει ότι ο σύζυγός της δείχνει μεγάλη κατανόηση απέναντι στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. «Πλέον θέλει να ασχοληθεί πολύ περισσότερο με την εταιρεία οινοτουρισμού που διοργανώνει εκδρομές για επισκέπτες από το εξωτερικό σε επιλεγμένα οινοποιία».

Επιθυμία της Ανδριάνας Φοή είναι η εταιρεία της να επεκταθεί και να κάνει στην πορεία πολλαπλάσια πράγματα από αυτά που κάνει σήμερα.

«Πρέπει να εμπιστευόμαστε τους Έλληνες οινοποιούς να έχουμε αγάπη για το ελληνικό κρασί και να το προτιμάμε. Το εμφιαλωμένο κρασί είναι πάντα πολύ καλύτερο παρά το γεγονός ότι το χύμα κρασί υπάρχει στη κουλτούρα μας. Υπάρχουν πάνω από 1.300 οινοποιία στην Ελλάδα, είναι ένας κλάδος που γιγαντώθηκε στην οικονομική κρίση. Αξίζει να τα γνωρίσουμε, όπως και τους ανθρώπους πίσω από αυτά και τις ετικέτες. Αξίζει να κάνουμε εκδρομές, να τα δούμε από κοντά και να δοκιμάσουμε τις γεύσεις των ελληνικών κρασιών» καταλήγει.

www.foiandriana.gr