Εκπλήξεις στις 10 καλύτερες ταινίες του 2022 που ανακοίνωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου

To Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (AFI) ανακοίνωσε τις 10 κορυφαίες ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές για το 2022 και αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι τι δεν εντάχθηκε στη λίστα του.

Στις επιλογές ταινιών του δεν συμπεριλήφθηκαν παραγωγές συνδρομητικών υπηρεσιών streaming για πρώτη φορά από τότε που έγιναν βιώσιμο τμήμα της κινηματογραφικής βιομηχανίας μετά την πανδημία.

Οι 10 καλύτερες ταινίες για το 2022, είναι οι εξής: «Avatar: The Way of Water» του Τζέιμς Κάμερον που κάνει τη μεγάλη πρεμιέρα του στις αίθουσες στις 16 Δεκεμβρίου 2022 (και στην Ελλάδα), «Elvis» του Μπαζ Λούρμαν, «Everything Everywhere All At Once» των Ντάνιελ Κουάν, Ντάνιελ Σάινερτ με τη Μισέλ Γέο, «The Fabelmans» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, «Nope» του Τζόρνταν Πιλ, «She Said – Κάποια Μίλησε» της Μαρίας Σρέιντερ που αφορά στην αποκάλυψη της υπόθεσης Χάρβει Γουάινστιν από δύο δυναμικές ερευνητικές δημοσιογράφους των The new York Times, «Tár» του Todd Field με την Κέιτ Μπλάνσετ, «Top Gun: Maverick» του Τζόζεφ Κοσίνσκι με τον Τομ Κρουζ που είναι η εμπορικότερη ταινία διεθνώς του 2022 με παγκόσμιες εισπράξεις 1 δις, 454 εκατομμύρια δολάρια, «The Woman King» με την Βαιόλα Ντέιβις σε σκηνοθεσία Τζίνα Πρινς-Μπίθιουοντ και «Women Talking» της Σάρα Πόλει με τις Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley και Φράνσις Μακ Ντόρμαντ.

Με δεδομένο ότι το AFI έχει ιστορικό στη σωστή πρόβλεψη των υποψηφίων για την κατηγορία Καλύτερης Ταινίας στα βραβεία Όσκαρ, η Universal Films αυξάνει τις πιθανότητές της να είναι υποψήφια, καθώς έχει τέσσερις ταινίες στη λίστα.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ