Πάτρα: Τη Δευτέρα 12/12 Χριστουγεννιάτικη συναυλία των μουσικών συνόλων του «Ορφέα»

Την Δευτέρα 12/12/2022 στις 20:00 δίδεται συναυλία των μουσικών συνόλων του «Ορφέα» Πατρών με την οποία τιμώνται τα 130 χρόνια της Φιλαρμονικής Εταιρείας Πατρών. Είσοδος δωρεάν δια προσκλήσεων. Στην αίθουσα της Φιλαρμονικής Εταιρείας Πατρών στην οδό Ρήγα Φεραίου 5 και Γκότση, στην Πάτρα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΔΡΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ

Απολυτίκιο Χριστουγέννων - Θεμιστοκλής Πολυκράτης

Λάμπει τ’ αστέρι - Αλέκος Λαϊνάς

Χριστούγεννα - Ηλίας Παπαδόπουλος

Διεύθυνση: Φίλιππος Παπαδόπουλος

ΑΦΗΓΗΣΗ

Άννα Δενδρινού

«Το ταξίδι της χιονονιφάδας» της Πηνελόπης Βασιλειάδου.

ΜΙΚΤΟ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

«CORO AVANTI!»

Gaudete - Piae Cantiones Επεξεργασία & Αγγλικοί στίχοι:

Stephen Hartfield

Irish blessing Παραδοσιακό Ιρλανδίας - επεξεργασία Bob Chilcott

Greensleeves - Επεξεργασία & Αγγλικοί στίχοι: Stephen Hartfield

Mille Cherubini in Coro - Solo: Νίκος Παπακώστας Franz Schubert

Panis Angelicus - Solo: Ιωάννα Παπαγεωργίου César Frank

The lord bless you and keep you - John Rutter

When the Saints Go Marching In - Παραδοσιακό Αμερικής, επεξεργασία John Rutter

Dolcissima Maria Gioacchino Rossini - Solo: Ιωάννα Αναγνωστοπούλου - Ιμανίμογλου

Τι νυχτιά (Άγια νύχτα) - Franz Gruber

We wish you a merry Christmas - Arthur Sydney Warrell

Feliz Navidad - Jose Feliciano

Διεύθυνση: Λίνα Γερονίκου

Συνοδεία: Μαρία Τρακαδά.

*Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, η χορωδία του Ορφέα Πατρών θα συμμετάσχει και στην Χριστουγεννιάτικη συναυλία που θα δοθεί στις 19/12/2022 στις 20.30 στον Καθολικό ιερό ναό Αγίου Ανδρέου στην οδό Μαιζώνος μαζί με τη χορωδία του ναού.

Πρόεδρος του Μουσικού Ομίλου Ορφέας είναι ο Αντώνης Χριστόπουλος.

Στη συναυλία στη Φιλαρμονική συστήνεται η χρήση προστατευτικής μάσκας.