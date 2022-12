Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Δεξιότητες σε Aquacutlure

Η ραγδαία στροφή προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, μαθαίνουμε, συμμετέχουμε στην κοινωνία και ζούμε την καθημερινή μας ζωή. Η Ευρώπη μπορεί να αδράξει αυτές τις ευκαιρίες μόνο εάν οι πολίτες της αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες. Η πανδημία Covid-19 είχε μεγάλο αρνητικό αντίκτυπο σε εκατομμύρια ανθρώπους στην ΕΕ που έχασαν τη δουλειά τους ή υπέστησαν σημαντική απώλεια εισοδήματος. Πολλοί θα χρειαστεί να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να μετακινηθούν σε νέες θέσεις εργασίας σε διαφορετικό τομέα της οικονομίας, περισσότεροι θα χρειαστεί να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους για να διατηρήσουν τη θέση εργασίας τους σε ένα νέο εργασιακό περιβάλλον και, τέλος, για τους νέους, η είσοδος στην αγορά εργασίας θα μπορούσε να είναι πολύ δύσκολη. Από την άλλη πλευρά, οι εργοδότες αντιμετωπίζουν τον καθημερινό αντίκτυπο της συνεχιζόμενης αδυναμίας εύρεσης ειδικευμένων εργαζομένων και την ταχέως αναπτυσσόμενη δυναμική της δημιουργίας μαθησιακών διαδρομών εκτός της βασικής εκπαίδευσης.

Η βάση δεδομένων ταξινόμησης δεξιοτήτων (βασισμένη στην ESCO) τοποθετεί τις πληροφορίες σε ένα ιεραρχικό σύστημα ταξινόμησης. Από εκεί, οι δεξιότητες τοποθετούνται σε ομάδες, που ονομάζονται ομάδες δεξιοτήτων, για την καλύτερη οργάνωση των πληροφοριών.

Το σύστημα Taxonomy of Skills (βασισμένο στη ESCO) που δημιουργήθηκε από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας και Σχεδιασμού Αλληλεπίδρασης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στα πλαίσια του έργου Aquaculture Global AI Platform for Europe’s Skill Passport που χρηματοδοτείται από ερευνητικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (European Institute of Innovation and Technology-EIT), επιτρέπει στους εργαζόμενους στο χώρο των Ιχθυοκαλλιεργειών να δουν ποιες δεξιότητες στην ταξινόμηση δεξιοτήτων κατέχουν και πώς σχετίζονται με τις δεξιότητες σε ολόκληρη τη βάση δεδομένων των επαγγελμάτων και των θέσεων εργασίας.