Ο Τζέιμς Κάμερον αποκάλυψε πως ο Ντι Κάπριο παραλίγο να χάσει τον ρόλο του στον «Τιτανικό»

Η θρυλική ταινία «Τιτανικός» που τιμήθηκε με 11 βραβεία Όσκαρ και έκανε ρεκόρ εισπράξεων, ήταν ένα μεγάλο στοίχημα για τον Καναδό σκηνοθέτη Τζέιμς Κάμερον, ο οποίος έψαχνε τους κατάλληλους πρωταγωνιστές του. Είχε σκεφτεί την Γκουίνεθ Πάλτροου (Gwyneth Paltrow) για το ρόλο της Ρόουζ μέχρι που γνώρισε την Κέιτ Γουίνσλετ (Kate Winslet), την οποία χαρακτήρισε «φανταστική» σε συνέντευξή του στο GQ. Η Γουίνσλετ να θυμίσουμε πως προτάθηκε και για το Όσκαρ καλύτερου α’ γυναικείου ρόλου. Επίσης ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο ήταν στις πρώτες επιλογές του.

«Έγινε ένα δοκιμαστικό με τον Λίο και όλοι γοητεύτηκαν», εξηγεί ο 68χρονος σήμερα σκηνοθέτης προσθέτοντας πως «του είπα “ας δούμε πώς θα είναι η χημεία σου με την Κέιτ”».

Όταν ο Ντι Κάπριο αρνήθηκε ο Κάμερον του έσφιξε το χέρι του λέγοντας: «Λοιπόν, ευχαριστώ που ήρθες». Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη, ο σοκαρισμένος Ντι Κάπριο απήντησε: «Περίμενε, περίμενε, αν δεν διαβάσω, δεν παίρνω το ρόλο.. Έτσι απλά;».

Ο Τζέιμς Κάμερον έχει έτοιμη τη συνέχεια του «Avatar», το “Avatar: The Way of Water” που θα διαρκεί τρεις ώρες και θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 16 Δεκεμβρίου 2022. Το φιλμ θα έρθει για προβολή & στην Πάτρα.

