Νίκος Ψαρράς: «Εγώ κι η Δώρα Χρυσικού ήμασταν στην παράσταση, έπρεπε να καταθέσουμε την αλήθεια μας»

Ο Νίκος Ψαρράς έδωσε συνέντευξη στο Hello! και στον Γιάννη Βίτσα και μίλησε για τις αποκαλύψεις με το Me Too και τη δικαστική διαμάχη που ξέσπασε με γνωστό ηθοποιό.

Έχεις βιώσει κακοποιητική συμπεριφορά στη δουλειά;

Προσωπικά όχι, αλλά έχω υπάρξει μπροστά σε σκηνές βίας κι άσχημες καταστάσεις, κάτι που είναι εξίσου επίπονο. Το να βλέπεις ανθρώπους να συμπεριφέρονται άσχημα ή να χτυπούν είναι μη επιτρεπτό για εμένα.

Έχεις δει, για παράδειγμα, κάποιον να χειροδικεί;

Όλοι έχουμε δει ακραία πράγματα. Για αυτό χαίρομαι που, με αφορμή το κίνημα Me Too, κάποιοι έχουν βρει τη δύναμη να μιλήσουν. Κι αυτό δεν γίνεται μόνο στη δική μας δουλειά. Δυστυχώς, η βία υπάρχει παντού. Και στο χώρο των media, για παράδειγμα, υπήρξαν καταγγελίες για βία, αλλά την επόμενη ημέρα ξεχάστηκαν, δεν έγινε καμία νύξη. Αυτό το λέω με μεγάλο παράπονο γιατί εμείς έχουμε εκτεθεί και το έχουμε κάνει συνειδητά. Στο εργασιακό μας περιβάλλον όλοι πρέπει αν νιώθουμε ασφαλείς γιατί μόνο τότε μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί.

Τάχθηκες ανοιχτά στο πλευρό της Ζέτας Δούκα, στάση για την οποία ήρθες αντιμέτωπος με μία αγωγή.

Ζούμε σε δημοκρατική χώρα κι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αυτό που πιστεύει πως οφείλει η συνείδησή του. Εγώ κι η Δώρα Χρυσικού ήμασταν σε εκείνη την παράσταση. Ήμασταν εκεί κάθε βράδυ κι ο καθένας έπρεπε να καταθέσει την αλήθειά του. Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της Δικαιοσύνης. Πράγματι, υπάρχει αυτή η αγωγή, έχουμε κάνει κι εμείς τις δικές μας κινήσεις και περιμένουμε να βγει η δικαστική απόφαση.