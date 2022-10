Ο Παύλος Σταματόπουλος με την Άντζελα Δημητρίου είπαν το "Όνειρο απατηλό" στο Just the 2 of Us

Η Άντζελα Δημητρίου εντυπωσιακά ντυμένη με χρυσή τουαλέτα και ο δημοσιογράφος – παρουσιαστής Παύλος Σταματόπουλος ερμήνευσαν στο 2o live του φετινού Just the 2 of Us του Νίκου Κοκλώνη στο κανάλι Alpha, ένα υπέροχο τραγούδι, το «Όνειρο απατηλό» που έχει γράψει τους στίχους η Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου και τη μουσική ο Απόστολος Καλδάρας στην υπέροχη διασκευή του Μίνωα Μάτσα & του Κώστα Τριανταφυλλίδη για την ταινία «Ευτυχία».

Το εγχείρημα αποδείχτηκε πολύ δύσκολο, όχι για την έμπειρη Άντζελα Δημητρίου αλλά για τον άπειρο και μη μουσικό, Παύλο Σταματόπουλο, ο οποίος προσπάθησε αλλά δεν τα κατάφερε.

Οι κριτές του Just ήταν αρκετά επιεικείς μαζί του καθώς αντιλαμβάνονται ότι δεν έχει άμεση σχέση με τη μουσική.

Από την άλλη, η Λαίδη Άντζελα Δημητρίου ενθουσίασε το τηλεοπτικό κοινό με την παρουσία της με το Twitter να υποκλίνεται ενώ η ίδια έδωσε και ένα θερμό φιλί στο στόμα στον Νίκο Κοκλώνη.

Κυρίως η κριτική που έγινε είχε να κάνει με τον Παύλο Σταματόπουλο, ο οποίος μπορεί να έδωσε τη ψυχή του, ωστόσο ήταν και τρακαρισμένος με αποτέλεσμα να τραγουδά και σχεδόν εκτός τόνου ένα απαιτητικό και τόσο ωραίο κομμάτι. Επίσης ήταν παράλειψη ότι δεν έγινε αναφορά στον πρώτο ερμηνευτή του τραγουδιού “Όνειρο απατηλό” που ήταν ο Σταμάτης Κόκκοτας που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Η βαθμολογία που έλαβαν ο Παύλος Σταματόπουλος με την Άντζελα Δημητρίου ήταν 23 βαθμοί.

Αυτοί που αποχώρησαν ήταν οι Γιάννης Κατινάκης και Σοφία Αρβανίτη προς έκπληξη πολλών μιας και δεν ήταν οι χειρότεροι της βραδιάς. Η έμπειρη Καίτη Γαρμπή ως κριτής επισήμανε το πρόβλημα που είχαν τουλάχιστον 3 ζευγάρια με την επιλογή του τόνου που κλήθηκαν να τραγουδήσουν και που μάλλον τους δυσκόλεψε παρά τους διευκόλυνε.

Την πιο άρτια εμφάνιση της βραδιάς έκαναν αναμενόμενα η Φωτεινή Δάρρα και ο Πάνος Τριανταφύλλου που ερμήνευσαν ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του έντεχνου ρεπερτορίου, την «Φάτα Μποργκάνα» σε ποίηση Νίκου Καββαδία και μουσική & πρώτη ερμηνεία της Μαρίζας Κωχ. Αποτέλεσμα, η κριτική επιτροπή που εντυπωσιάστηκε, έδωσε τα πρώτα τέσσερα δεκάρια (10) της σεζόν & επίσης σηκώθηκε όρθια και τους χειροκρότησε.