Εντονα χρώματα, πέρλες, καρφίτσες: Το Tatler διάλεξε εμβληματικές εικόνες της βασίλισσας style icon

Το αριστοκρατικό περιοδικό Tatler μνημονεύει το dresscode της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ, που έγραψε τη δική του ιστορία στο χώρο της μόδας. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά «she served fashion, as well as her country». Μετά το αξέχαστο, ιστορικό νυφικό που της σχεδίασε ο Norman Hartnell ξεκίνησε να διαμορφώνει μια χαρακτηριστική αισθητική ταυτότητα. Της άρεσε το σεμνό, αλλά αισιόδοξο ύφος που στόλιζε με πέρλες, εντυπωσιακές καρφίτσες και γούνες ενώ ακόμα και σε πολύ προχωρημένη ηλικία αγαπούσε τα άνθινα εμπριμέ και τα θεαματικά χρώματα- μοβ, φούξια, ροζ, πράσινο, τιρκουάζ κ.α. Τα ταγιέρ, τα πλισέ και τα dresscoats συνδέθηκαν άρρηκτα με το όνομά της και την αγγλική κουλτούρα. Αγαπημένη της stylist η Angela Kelly που σχεδίαζε για εκείνη outfits εν όψει συγκεκριμένων events.

Oταν δεν φορούσε τιάρες παρουσιαζόταν με πολύ ιδιαίτερα καπέλα με τη σφραγίδα Rachel Trevor-Morgan. Δεν αποχωριζόταν ως σήμα κατατεθέν της τη συντηρητική τσάντα Launer και τα πρακτικά παπούτσια Anello & Davide. Οσο πιστή ήταν στην πατρίδα της, το ίδιο πιστή ήταν στις βρετανικές μάρκες. Η Ελισάβετ διέθετε και ειδική γκαρνταρόμπα για την εξοχή, άλλωστε οι ιππικοί αγώνες, η φροντίδα των κήπων και η Σκωτία παρέμειναν οι μεγάλοι της έρωτες πέρα από τον πρίγκιπα φίλιππο. Μαντήλια στο κεφάλι, καπιτονέ πανοφώρια, καρό φούστες, παντελόνια ιππασίας και βέβαια γκαμπαρντίνες σε γήινους τόνους ήταν η άλλη της, ανέμελη πλευρά (που έχει γίνει ξανά μεγάλο fashion trend).