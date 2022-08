Πώς οι ΗΠΑ σκότωσαν τον ηγέτη της Αλ Κάιντα με πυραύλους Ninja Hellfire στο μπαλκόνι του

#CIA_drone_kill_program



منزل زعيم تنظيم القاعدة ايمن ألظواهرى الذى اغتالته طائرة درون بدون طيار مساء امس

The House of Al Qaeda Head Emir Ayman Al-Zawahiri that was targeted by a US drone strike in Afghanistan#AlQaeda #Zawahiri pic.twitter.com/wTfwSfl1Ag