«Ζω για να αγαπάω»: Μία νέα ταινία ετοιμάζεται για την τραγική ζωή της Έιμι Γουαϊνχάουζ

Μια ακόμα βιογραφική ταινία με πρωταγωνίστρια τη Noomi Rapace στο ρόλο της Winehouse είχε προωθηθεί το 2015, αλλά δεν υλοποιήθηκε.

Όταν μίλησε για το ποιος θα έπρεπε να υποδυθεί την τραγουδίστρια το 2018, ο Μιτς είπε: «Δεν θα με πείραζε να στοιχηματίσω ότι θα είναι μια άγνωστη, νεαρή, Αγγλίδα -Λονδίνο, cockney, ξέρετε…- ηθοποιός που θα μοιάζει λίγο με την Amy».

«Αυτό που θέλουμε είναι κάποιος να ενδαρκώσει την Amy με τον τρόπο που να είναι αστείος, λαμπρός, γοητευτικός και αυτοκαταστροφικός σαν την ίδια» συνέχισε.

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Taylor-Johnson ήταν το δράμα του John Lennon, Nowhere Boy, πριν φέρει στην οθόνη το Fifty Shades of Grey. Η ταινία απέφερε πάνω από 560 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, αλλά, ωστόσο, χάρισε επίσης στην Taylor-Johnson μια υποψηφιότητα Razzie για χειρότερη σκηνοθεσία. Ακολούθησε η σειρά Gypsy της Naomi Watts, η οποία ακυρώθηκε μετά από μία σεζόν στο Netflix, και η διασκευή του αμφιλεγόμενου βιβλίου A Million Little Pieces του James Frey.

Το ευρωπαϊκό στούντιο Studiocanal στηρίζει την ταινία, η οποία κουβαλάει ένα μυστήριο και ό,τι ξέρουμε κυκλοφορεί από στόμα σε στόμα.

Η Winehouse ήταν γνωστή για τις επιτυχίες της, όπως το Rehab και το You Know I’m No Good, ενώ ήταν παραγωγός σε δύο άλμπουμ, του Frank και του Back to Black, το τελευταίο από τα οποία της χάρισε έξι βραβεία Grammy. Πέθανε από δηλητηρίαση από αλκοόλ το 2011 σε ηλικία μόλις 27 ετών.

Η τελευταία performance της Έιμι: