Το Τσέχικο φιλμ του 1968 "Η Κοιλάδα των Μελισσών" ξανά στις Ελληνικές αίθουσες

Στις ταινίες που βγήκαν στις αίθουσες την Πέμπτη 16/6/2022 ήταν και ένα παλιότερο φιλμ παραγωγής του 1968, «Η Κοιλάδα των Μελισσών - Údolí vcel, The Valley of the Bees» από την Τσεχία που επανακυκλοφόρησε σε ψηφιακά αποκατεστημένη έκδοση, σε διανομή της New Star.

Η Κοιλάδα των Μελισσών θεωρείται το αριστούργημα του Φραντίσεκ Βλάτσιλ, ενός ιδιοφυούς σκηνοθέτη (Μαρκέτα Λαζάροβα), ο οποίος είχε γεννηθεί στις 19 Φεβρουαρίου 1924 και πέθανε στις 28 Ιανουαρίου 1999.

Ήταν διακεκριμένος Τσέχος σκηνοθέτης του κινηματογράφου και εικαστικός καλλιτέχνης.

Την περίοδο 1945-1950 σπούδασε αισθητική και ιστορία της τέχνης στο Πανεπιστήμιο του Μπρνο. Αργότερα δούλεψε σε διάφορες ομάδες και ατελιέ (π.χ. σε ταινίες κινουμένων σχεδίων), μα ο κυρίως τομέας του κατέληξαν να είναι οι ταινίες με ηθοποιούς. Οι ταινίες του είναι γνωστές για την πολύ υψηλή καλλιτεχνική τους αξία.

Του απονεμήθηκαν μια σειρά βραβεία, μεταξύ των οποίων το Βραβείο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι και το Τσέχικο Λιοντάρι για τη μακροχρόνια συνεισφορά του στον παγκόσμιο πολιτισμό του κινηματογράφου.

Το 1998 ο Φραντίσεκ Βλάτσιλ ψηφίστηκε από τους Τσέχους κριτικούς ως ο σπουδαιότερος Τσέχος σκηνοθέτης όλων των εποχών. Η ταινία του "Μαρκέτα Λαζάροβα" θεωρείται από κάποιους κριτικούς ως η καλύτερη τσέχικη ταινία που φτιάχτηκε ποτέ.